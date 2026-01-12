În cadrul unui interviu exclusiv acordat pentru Libertatea, Toader Stoica a vorbit despre motivele care l-au determinat să plece în Italia acum peste trei decenii, despre proiectele sale și despre importanta comunitate de români din Riano.

„Perseverența și dorința de a reuși m-au ajutat să mă integrez treptat”

În octombrie 2021, Toader Stoica a fost ales viceprimar al localității Riano, primul român care ocupă o funcție la acest nivel în administrația locală din Italia. Reușita a venit după mai mulți ani de implicare și dedicare în administrația locală din Riano.

Toader Stoica a fost ales consilier local în 2016, fiind reales în 2021, iar ulterior numit viceprimar și participând la viața politică locală ca reprezentant al comunității românești, care constituie peste 10% din populația comunei Riano.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Originar din comuna Tănăsoaia, județul Vrancea, Toader Stoica a plecat în Italia în 1994, pe când avea 25 de ani și lucra în Jandarmerie în Adjud.

„Decizia a fost una dificilă, dar necesară. Contextul economic din România anilor 90 era complicat, iar eu îmi doream mai multă stabilitate și perspective profesionale. Am plecat cu gândul de a munci cinstit și de a-mi construi un viitor mai bun. Începuturile în Italia au fost grele, ca pentru orice emigrant. Bariera limbii, lipsa unei rețele de sprijin și munca solicitantă au fost provocări reale. Totuși, perseverența și dorința de a reuși m-au ajutat să merg mai departe și să mă integrez treptat”, precizează Toader Stoica.

Inițial, acesta a plecat în Italia cu gândul de a strânge niște bani și de a reveni ulterior în România ca să își cumpere o locuință. În 1996 s-a născut fiica sa, fapt ce l-a făcut să aleagă să rămână în Italia. Și tot în 1996, după doi ani petrecuți la Roma, Toader Stoica s-a mutat la Riano, localitate unde locuiește și în prezent. La început a lucrat în construcții, iar experiența și profesionalismul său l-au determinat ulterior, în anul 2007, să își deschidă propria sa firmă de construcții.

Iar în 2010, Toader Stoica a luat decizia să intre în politică.

Toader Stoica, viceprimar al localității Riano. Foto: arhiva personală

„Implicarea în politică a venit firesc, din dorința de a contribui la viața comunității. După ani de muncă și integrare, am simțit că pot oferi ceva concret, că experiența mea poate fi utilă și altora. Atașamentul față de localitate și încrederea primită din partea oamenilor m-au făcut să candidez pentru a fi viceprimar la Riano.

Am considerat că pot reprezenta corect interesele comunității și că pot contribui la dezvoltarea locală printr-o administrație deschisă și responsabilă. I-am convins pe locuitori să mă voteze prin muncă, seriozitate și dialog constant. Nu promisiuni goale, ci proiecte concrete și prezență activă în viața comunității. Oamenii apreciază consecvența și onestitatea”, a povestit viceprimarul Toader Stoica pentru Libertatea.

Ce atribuții are ca viceprimar

Ca viceprimar al localității Riano, Toader Stoica deține delegația pentru lucrări publice și întreținerea patrimoniului imobiliar. În această calitate, se ocupă, printre altele, de coordonarea și monitorizarea lucrărilor publice realizate pe teritoriul comunei; planificarea și urmărirea proiectelor de infrastructură; verificarea respectării termenelor, a calității lucrărilor și a normelor de siguranță; intervenția promptă în situații de urgență legate de infrastructura publică.

„Mă ocup de coordonarea unor departamente din cadrul primăriei, de relația cu cetățenii și de implementarea proiectelor locale, în strânsă colaborare cu primarul și consiliul local. În linii mari, ca program de lucru, ziua începe la primărie, cu ședințe și întâlniri de lucru, urmate de rezolvarea problemelor administrative și de audiențe cu cetățenii.

Programul este intens și adesea se prelungește dincolo de orele oficiale. Experiența anterioară de consilier local a fost una foarte importantă, care m-a ajutat să înțeleg mecanismele administrației locale. M-am implicat în inițiative legate de infrastructură, servicii sociale și integrarea comunităților de străini. Mă împart între slujba full-time și primărie cu multă organizare și sacrificii personale. Nu este ușor, dar atunci când există motivație și determinare, lucrurile devin posibile”, precizează Toader Stoica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

România rămâne mereu „acasă” în suflet

Acesta mai adaugă că Riano este o comunitate liniștită, unită, cu oameni deschiși și implicați și păstrează un echilibru frumos între tradiție și modernitate.

În Riano trăiesc peste o mie de români. Majoritatea sunt bine integrați, muncesc în diverse domenii, au familii stabile și participă activ la viața comunității.

„Copiii lor frecventează școlile locale, iar mulți sunt implicați în activități sociale și culturale, contribuind pozitiv la dezvoltarea și coeziunea comunității locale. Comunitatea românească este una semnificativă, bine integrată, activă pe piața muncii și implicată în viața locală. Românii sunt apreciați ca oameni muncitori și serioși. Desigur, ca peste tot, imaginea se construiește prin comportamentul fiecăruia”, spune viceprimarul român din Riano.

Toader Stoica mărturisește că cel mai mult, legat de România, îi lipsesc familia, prietenii, limba și tradițiile: „România rămâne mereu «acasă» în suflet. Revin ori de câte ori am ocazia, pentru a păstra legătura cu rădăcinile mele”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE