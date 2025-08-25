Airbus este o divizie a grupului Airbus Societas Europaea (SE) care construiește avioane comerciale. Această divizie a fost fondată în anul 1970 printr-o înțelegere între Franța, Germania și Marea Britanie care doreau să creeze concurență pentru monopolul american pe piața avioanelor.

Sediul central este înregistrat legal în Leiden, Olanda, dar managementul se desfășoară de la sediul principal al companiei, în Blagnac, Franța. În 2019, Airbus a devenit și cel mai mare producător de avioane de linie din lume.

Compania este condusă acum de CEO-ul Guillaume Faury (57 de ani).

Tom Enders a confirmat că nu doar s-a separat de Friederike, ci a și finalizat divorțul. În plus, el a dezvăluit că are o nouă relație.

În prezent președinte al Societății Germane pentru Politică Externă (DGAP), Enders a început un nou capitol în viața sa personală. El a spus că este fericit alături de noua sa parteneră.

Deși detaliile exacte ale divorțului nu au fost făcute publice, se pare că separarea a fost una amiabilă. Enders și fosta sa soție, Friederike, au fost căsătoriți timp de trei decenii și jumătate.

Tom Enders s-a retras din funcția de CEO al Airbus în 2019, unde fusese instalat în 2012, după o carieră impresionantă în industria aerospațială.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

De atunci, el s-a concentrat pe rolul său în cadrul DGAP, o organizație non-profit care se ocupă cu politica externă și relațiile internaționale.

În ciuda pensionării din industria aeronautică, Enders rămâne activ în sfera publică. Rolul său la DGAP îi permite să continue să aibă o influență în domeniul relațiilor internaționale și al politicii externe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE