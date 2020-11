Toma Avrigean a așteptat cinci zile, la spitalul din Orăștie, eliberarea unui pat de la o secție de Terapie Intensivă, iar transferul la spitalul din Deva a venit prea târziu. Anunțul decesului a fost făcut de fiica sa, Alexandra Avrigean.

Bărbatul a fost transferat cu o saturație de 34% și cu ambii plămâni afectați în proporție de 99%.

„Tati, îmi pare rău ca în ultimul timp nu am petrecut mai mult timp împreună! Îmi pare rău că nu am știut cum să procedez ca să te ajut. Știu cu siguranță că, dacă ai fi fost în locul meu, tu ai fi făcut tot posibilul să mă ajuți! Îmi cer iertare că am fost neputincioasă, că nu am avut puterea și cunoștințele necesare să mă lupt cu sistemul medical și să te salvez!”,

a scris Alexandra Avrigean pe Facebook.

Zilele petrecute în Spitalul Municipal din Orăștie ți-au fost fatale! Deși știau cum se procedează, te-au trimis în ultimul moment la Urgențe la Deva. Te-au trimis cu o saturație de 34% și ambii plămâni afectați în proporție de 99%. Aveai șanse să trăiești, aveai șanse să îmi fii alături mult timp de acum înainte. Alexandra Avrigean:

