La fața locului s-au deplasat rapid pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, conform Ziua de Vest.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la tonetă și a afectat acoperișul unei terase învecinate pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. Nu s-au înregistrat victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, cauza probabilă a incendiului a fost supraîncălzirea uleiului alimentar folosit în procesul de gătire a langoșilor.

Intervenția rapidă a pompierilor a permis stingerea focului în scurt timp, limitând pagubele materiale.

