Toni Grecu precizează că a stat în spital trei săptămâni, dar testul negativ și externarea nu au însemnat automat întoarcerea la viața normală. Au trecut două luni de la diagnosticare și încă face recuperare.

„Ultimele două luni pentru mine au fost ca un fel de film horror începând cu data de 11 ianuarie. Astăzi se împlinesc cam două luni de zile şi încă mă lupt cu revenirea la viaţa normală”, spune Toni Grecu.

Am stat în spital trei saptămâni şi după aceea am început munca la domiciliu, cu ghilimelele de rigoare, pentru că în afara domiciliului nu prea am putut să mă mişc, din cauza insuficienţei resperatorii. Plămânii în cazul meu au fost afectaţi puternic, cam la nivelul de 50% şi peste 50%. Asta înseamnă că, practic, nu pot să respir. Nu ai aer, iar viaţa fără aer este imposibilă.

Actorul susţine că nu mai are nevoie de aparat de oxigen, însă nici efort nu prea poate face.

Când am ieşit din spital, am ieşit independent de oxigen. În spital am luat destul de mult, pentru că pur şi simplu nu puteam trăi altfel, dar acasă, când am ajuns, nu am mai avut nevoie, dar nici efort nu puteam să fac. Ca să urc un etaj, aveam nevoie de pauză la fiecare treaptă, imediat după ce am ieşit din spital. Acum, la o lună de zile, nu mai am problema asta, pot urca un etaj fără probleme, dar la al doilea etaj, încă am nevoie de pauză.

Toni Grecu: