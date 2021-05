Actorul de 61 de ani a stat în spital trei săptămâni și a povestit, după externare, că a avut plămânii afectați în proporție de 50%, chiar peste. În martie, spunea că încă se luptă să revină la o viață normală, după ce a trăit „un fel de film horror”.

În podcastul lui Mihai Bobonete a detaliat experiența din spital.

Sistemul imunitar i-a luat-o razna

În timpul interviului, Toni i-a făcut cadou lui Bobonete o mască de oxigen în genul celei purtate de el timp de trei săptămâni în spital și a povestit prin ce a fost obligat să treacă în lupta cu virusul.

„Am stat cu masca trei săptămâni, prin ea am luat 8-10 litri de oxigen la început, după care a scăzut treptat până la un litru. Nu a fost cea mai confortabilă perioadă din viața mea”, s-a confesat artistul originar din Iași.

Toni Grecu e un bărbat activ, care face sport, nu excese. Nu se aștepta să facă o formă gravă, pune acest lucru pe seama unui răspuns imun exagerat.

„Sistemul imunitar la unii oameni o ia razna. Oamenii care au sistemul imunitar puternic, așa cum am fost și eu, riscă să o ia razna (sistemul imunitar – n.r.) și s-au inflamat plămânii mai mult decât era normal. Când am ajuns la spital, după trei zile de stat acasă, eram cu plămânii jumătate praf. N-am fost în forma de a ajunge la ATI, să fim serioși, erau oameni cu mine în salon care luau 22 de litri de oxigen, aveau plămânii praf”, a mărturisit Toni.

„Bolnavul de COVID e cel mai singur”

Prezentul îl găsește pe artist vindecat, dar recunoaște că mai are temeri. A oferit și sfaturi românilor care trec prin boală.

„Dacă nu-ți pierzi mințile și ieși normal din secția de spital, ești bine. Slavă Domnului, nu pot să spun că am uitat, dar sunt logic în conversație. Acum sunt OK, am recuperat tot ceea ce era de recuperat. Contează să zâmbești, să râzi un pic când ești în spital. Bolnavul de COVID e atât de singur acolo, cum nu mai e niciun alt bolnav. Iar oamenii cu care intri în contact sunt niște cosmonauți cu măști pe față”, spune el.

Sentimentul pe care l-am avut când am intrat în secția de COVID a fost că intru într-o ghenă. E ca un loc de care oamenii trebuie să se ferească, un loc infectat, mizer. Ai sentimentul că omenirea a inventat o ghenă în care aruncă niște semeni ca să treacă printr-o experiență extrem de grea. Ai un șoc! Toni Grecu:

„N-am făcut baie trei săptămâni”

La spital, actorul a făcut o schimbare de look: „Mi-am dat jos mustața în spital, aveam nevoie de o schimbare”.

Toaleta a fost o provocare, a mai povestit el: „N-am făcut baie trei săptămâni. Îmi dădeam cu o lavetă să mă curăț. Eram cu masca la gură, de-abia puteam să mă curăț puțin”.

La finalul podcastului, a venit și cu un sfat pentru români, în pandemie.

„Dacă ai mai mult de două zile frisoane și mai mult de 38 de grade Celsius, du-te la spital. Apoi, după COVID, du-te la un pneumolog”, recomandă Toni Grecu.

Citeşte şi:

7 lucruri pe care nu ar trebui să le uităm în ziua „Marii Relaxări”. Și de ce România lui Cîțu arată exact ca Vama Veche

Vaccinații scapă de carantină când vin din țările de pe listele roșie și galbenă. Noua clasificare a statelor cu risc epidemiologic

PARTENERI - GSP.RO „Am pierdut tot în cazino, iar Anamaria Prodan m-a lăsat baltă”. Mărturiile neștiute ale unui badboy din Craiova

Playtech.ro BOMBĂ! Divorț ȘOC în showbizul românesc! Cove și Lora au fost ULUIȚI

Observatornews.ro De unde are Fâșia Gaza mii de rachete. Arsenalul strâns de militanții palestinieni este o palmă dată Israelului

HOROSCOP Horoscop 15 mai 2021. Balanțele sunt invitate azi la compasiune, bunătate și căldură sufletească

Știrileprotv.ro Caz șocant în Târgu Jiu. Fată de 12 ani, snopită în bătaie de patru adolescente. Imagini cu puternic impact emoțional. VIDEO

Telekomsport Cîţu, schimbare de ultim moment! Unde le este interzis persoanelor nevaccinate să intre. Totul s-a modificat în câteva ore

PUBLICITATE VIDEO: 10 suporteri din fotbalul românesc „zboară pe sub apă” (Publicitate)