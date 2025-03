Tony Kanalos, în vârstă de 27 de ani, din Satu Mare, se luptă de ceva mai bine de un an cu o maladie cumplită care îi „topește” întregul sistem muscular: scleroză laterală amiotrofică. Singurul tratament recomandat de specialiștii în neurologie ca fiind antidotul acestei boli este transplantul cu celule stem, însă procedura salvatoare are un preț prohibitiv pentru Tony și pentru soția lui. Este vorba de 60.000 de euro, prețul celor două ședințe ce trebuie efectuate după un plan medical. Fiecare zi scursă fără tratament înseamnă deteriorarea mușchilor și îl poate apropia pe Tony, fost fotbalist, de riscul de a pieri sufocat.

Două degete încleștate, primele semne ale bolii

Până acum ceva mai bine de un an, Tony – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – ducea o viață normală, de sportiv. După o lungă perioadă în care cochetase cu fotbalul profesionist, atât în România, cât și în Ungaria, Tony își câștiga pâinea ca amator, la o echipă de ligă inferioară. Ca din senin, două degete de la mâna stângă – cel mic și arătătorul – i s-au încleștat. Un semn care l-a făcut pe Tony să meargă, după o vreme, la medic. Însă, după primele două investigații, fotbalistul a plecat acasă doar cu recomandarea de a lua calmante și cu garanția că nu este nimic grav.

La investigațiile de debut, medicii nu au observat boala

„La finalul anului 2023, am făcut investigații, dar dacă medicii au spus că nu am nimic, m-am gândit că este fie de la frig, pentru că eram în luna noiembrie, fie că m-am lovit cine știe când. Doar jucam fotbal pe orice vreme… Timpul a trecut și problemele s-au accentuat până ce degetele au paralizat și a început să mă doară spatele. Atunci am fost iar la medic, la un neurolog, care imediat ce mi-a văzut mâna și-a dat seama că lucrurile sunt grave. M-a internat și după trei săptămâni de investigații, CT, RMN, EMG, a dat verdictul: scleroză laterală amiotrofică. Asta se întâmpla în februarie 2024”, povestește cu greutate Tony Kanalos cum a început calvarul.

Tony a fost coleg de echipă cu Ianis Hagi și cu Florinel Coman

Pentru Tony, sportiv de performanță, a fost o lovitură cruntă, motiv pentru care a încercat să afle și părerea altor specialiști în domeniu. Din nefericire, fostul fotbalist – coleg de echipă la naționala U17 cu Ianis Hagi, Florinel Coman, Alex Pașcanu, Carlo Casap, Adrian Petre sau Andrei Rațiu – a primit același răspuns de la neurologi din București, Satu Mare și Cluj, dar și de la specialiști din Viena (Austria) și Debrețin (Ungaria), care au confirmat cruntul diagnostic.

Soția îi este însoțitor permanent lui Tony

Acum, Tony are mare nevoie de ajutorul semenilor. Toate tratamentele pe care le-a făcut în țară nu au dat niciun rezultat. Nu au reușit nici măcar să țină boala pe loc, să-i încetinească ritmul. Așa, fostul fotbalist a ajuns dependent de un însoțitor, care acum este soția lui, Patricia (27 de ani), care a fost nevoită să renunțe la a mai lucra ca șef de tură la un magazin alimentar. Cu ajutorul ei, Tony merge la plimbare și la terapii, mănâncă, se spală…

Prețul transplantului cu celule stem – 60.000 de euro

Cum veniturile soților Kanalos sunt extrem de mici în comparație cu nevoile uriașe ale lui Tony, sportivul are mare nevoie de ajutor. Și cât mai urgent. Este vorba de 60.000 de euro, bani necesari pentru efectuarea unui transplant de celule stem ce poate fi făcut în SUA, la recomandarea specialiștilor români care se văd nevoiți să ridice din umeri în fața agresivității bolii.

„Dacă sistemul muscular va ceda complet, voi sfârși prin a muri sufocat”

„De la gât în jos, tot corpul îmi este afectat, mai grav sau mai puțin grav. Aici, în România, îmi permit să fac doar terapii kineto, pentru că nu am bani și pentru fizioterapie, și pentru acupunctură. Pur și simplu nu avem bani… Am încercat să iau legătura cu cei din lumea fotbalului, din care am făcut parte atâția ani. Nimeni nu-mi mai răspunde la telefon, nici cei de aici, nici cei din Ungaria… Doar câțiva foști colegi… Toată viața am făcut sport și acum sunt abandonat…

Timpul nu este aliatul meu pentru că boala evoluează rapid și dacă sistemul muscular va ceda complet, voi sfârși prin a muri sufocat. De aceea, îi implor pe toți oamenii cu suflet care îmi pot fi aproape, în special fotbaliști, patroni de cluburi, să mă ajute să strâng cele 60.000 de euro necesare acelui transplant cu celule stem. Fără el, nu știu dacă voi putea supraviețui!”, este apelul disperat pe care Tony Kanalos, tată a unui băiețel de șase ani, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Cei care doresc să îl ajute pe Tony o pot face donând în următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

