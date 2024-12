Topul liderilor politici străini în care ucrainenii au cea mai mare încredere. Surpriza din primele 5 locuri

Sondajul, intitulat „Foreign Policy and Security. Opinions of Ukrainian Society 2024”, a fost realizat în luna noiembrie de către New Europe Center, un think tank din Kiev. Conform rezultatelor, Maia Sandu se află pe locul 5, cu un procent de 57,3% încredere din partea publicului ucrainean.

Cine conduce topul încrederii?

Pe primul loc în clasament se află Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, cu un procent de 65% încredere. Aceasta este urmată de Andrzej Duda (64,6%), Justin Trudeau (59,9%) și Emmanuel Macron (58,4%).

Politologul Sorin Ioniță a comentat aceste rezultate, evidențiind poziția remarcabilă a Maiei Sandu: „Maia Sandu se află în top 5 în ceea ce privește încrederea acordată liderilor străini de către cetățenii ucraineni, practic având o poziție similară cu președintele Franței, Emmanuel Macron.”

Întâlniri recente la Bruxelles

Săptămâna trecută, Maia Sandu a avut întâlniri semnificative la Bruxelles, discutând cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Marta Cos, comisarul european pentru Extindere.

Ursula von der Leyen a oferit un mesaj de susținere pentru Moldova pe X, afirmând: „Maia Sandu luptă din toată inima pentru viitorul european al Moldovei. Suntem pe deplin alături de dumneavoastră.”

Reforma justiției, o prioritate

În cadrul întâlnirilor au fost discutate reformele necesare pentru ca Moldova să adere la Uniunea Europeană. Ursula von der Leyen a subliniat: „Moldova s-a angajat să își reformeze sistemul de justiție pe drumul său către UE. Evaluarea integrității judecătorilor și procurorilor este crucială pentru asigurarea statului de drept.”

Uniunea Europeană a crescut sprijinul financiar pentru procesul de evaluare a judecătorilor din Moldova, alocând 10 milioane de euro, conform afirmațiilor lui von der Leyen.

Antonio Costa a reafirmat angajamentul comun, spunând: „Poporul Republicii Moldova este dedicat integrării europene, la fel cum și noi suntem angajați să susținem reziliența, stabilitatea și reformele țării.”

