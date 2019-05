„O tornadă a răsturnat un autobuz și a lăsat în urmă 12 răniți în România” a titrat BBC. Jurnaliștii de la postul de televiziune britanic au descris fenomenul care a avut loc în țara noastră, explicând că acesta a fost cauzat de un val aer rece din Bulgaria care s-a lovit de o masă de aer cald din sudul României.

De asemenea, BBC a publicat mai multe imagini cu tornada, precizând că mai mulți șoferi au postat pe rețelele de socializare videoclipuri cu fenomenul.

Tornado yesterday evening in Călărași România. I think it's a F3 pic.twitter.com/TczZGIBXbF

— Marius Constantin (@MariusCMusic) 1 mai 2019