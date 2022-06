Fenomenul rar a smuls acoperișurile a patru case și a provocat prăbușirea fațadei unei case, potrivit autorităților din provincia Zeeland. „Din nefericire, tornada s-a soldat cu moartea unei persoane, iar primele informații indică faptul că alte aproximativ zece persoane au fost rănite”, se arată într-un comunicat al autorităţilor.

„Pagubele sunt considerabile pe mai multe străzi din Zierikzee. Pe lângă țiglele și copacii căzuți, acoperișurile a patru case au fost smulse”, au precizat autoritățile.

Serviciile de urgență au făcut apel la populație să se îndepărteze de zonă pentru a nu îngreuna munca poliției și a pompierilor. Olanda se confruntă cu mai multe tornade în fiecare an, însă ultima tornadă mortală din această țară a avut loc în 1992, potrivit televiziunii publice NOS.

