„Președintele Klaus Iohannis își menține poziția reiterată în nenumărate declarații publice privind combaterea fenomenului plagiatului și importanța integrității academice”, se arată în răspunsul Administrației Prezidențiale la solicitarea Europa Liberă. Reacția Cotroceniului vine după ce jurnalista Emilia Șercan a scris marți, în publicația PressOne, că premierul Nicolae Ciucă ar fi devenit doctor în Științe militare cu o teză din care sunt plagiate cel puțin 42 de pagini din totalul de 138.

Așa cum menționează și Administrația Prezidențială, șeful statului a criticat în repetate rânduri și în termeni duri practica plagiatului, declarând că eradicarea acestui fenomen este una dintre prioritățile proiectului „România Educată”.

Iohannis s-a ferit să comenteze acuzațiile punctuale de plagiat apărute de-a lungul anilor la adresa politicienilor, însă a făcut clar faptul că plagiatorii dovediți trebuie să renunțe la funcții.

Libertatea a analizat toate declarațiile, alocuțiunile și conferințele de presă de pe site-ul Administrației Prezidențiale în care Klaus Iohannis a abordat sau a dat răspunsuri pe tema plagiatelor.

„Trebuie să respingem ferm orice formă de plagiat”

Într-o conferință de presă din 14 septembrie 2015, la aproape un an de la preluarea mandatului de președinte al României, Klaus Iohannis a evitat să comenteze acuzațiile de plagiat la adresa lui Gabriel Oprea, pe atunci vicepremier și ministru de interne, însă a acceptat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor „la modul general”, după cum s-a exprimat șeful statului.

„Dacă dorim să revenim la principiile de integritate și la meritocrație, atunci este clar că trebuie să respingem ferm orice formă de plagiat. Această chestiune trebuie sancţionată evident de comunitatea academică, care are şi căderea, şi instrumentele să verifice aceste chestiuni, dar trebuie sancţionată şi de societate atunci când vine vorba de politicieni. Asta la modul general. La modul concret, există diferite comisii care, cu siguranţă, au şi oamenii pregătiți, şi regulamentele necesare pentru a verifica aceste chestiuni.”

„Vreau să punem capăt fenomenului de plagiat”

Aproape un an mai târziu, într-o declarație de presă din 19 mai 2016, Iohannis a vorbit despre proiectul „România Educată” și a subliniat că o parte importantă a acestuia o reprezintă stoparea plagiatului.

„Doctoratele și plagiatele nu fac casă bună. Cred că este vital să redăm încrederea publicului în şcolile doctorale şi cred că acest demers se încadrează perfect în programul meu «România educată».”

Performanţa trebuie să primeze, meritul trebuie să fie recunoscut, iar abaterile trebuie sancţionate. Klaus Iohannis:

„Vreau să punem capăt fenomenului de plagiat şi cred că pentru acest lucru avem nevoie de o legislaţie care stimulează performanţa, care asigură transparenţa, transparenţa procesului în acest caz de acordare a doctoratului, dar care clarifică foarte clar şi cum se retrage, în situaţia în care se dovedeşte că lucrarea este copiată sau plagiată.”

„Vă asigur de întregul meu sprijin în a readuce corectitudinea în mediul academic”

Trei luni mai târziu, pe 9 august 2016, Iohannis declara: „Vă asigur de întregul meu sprijin în a readuce corectitudinea și valoarea în mediul academic, sub toate aspectele sale. Mă bucur că va fi realizată pentru prima oară o evaluare a școlilor doctorale, deși recunosc că nu înțeleg exact de ce a trebuit să așteptăm cinci ani de la promulgarea Legii educației pentru a demara acest proces. Este în interesul nostru, al tuturor, ca sistemul de învățământ superior românesc să fie deasupra oricăror îndoieli privind calitatea și integritatea sa.”

Reacția venea după luni în care presa a scris despre mai multe cazuri de plagiat. La 8 iulie 2016, nouă deținători ai titlurilor de doctorat ai Academiei de Informații „Mihai Viteazul” au cerut retragerea diplomelor pe care le aveau, printre aceștia fiind foștii miniștri Radu Stroe și Mihai Stănișoară, dar și Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general.

„Dacă un politician este dovedit ca plagiator, trebuie să dispară din politică”

Pe 3 octombrie 2016, Klaus Iohannis a vorbit din nou despre plagiat și a atras atenția că instituțiile abilitate ar trebui să se miște mai repede în soluționarea acuzațiilor de plagiat.

„Eu cred că, în chestiunea plagiatului, este foarte important să avem un verdict clar și ca acest verdict să se găsească în timp util. Nu cred că ajută pe cineva ca analiza unei acuzații de plagiat să dureze cât elaborarea lucrării de doctorat.”

Iar dacă un politician este dovedit ca plagiator, el trebuie să dispară din politică. Dacă un cadru universitar este dovedit plagiator, trebuie să dispară din universitate. Klaus Iohannis:

„Dar şi atunci când se dovedeşte că nu a plagiat, este nevoie, mai mult decât în cealaltă variantă, ca acest lucru să se constate în timp util, foarte clar, fiindcă bunul renume al unei persoane se distruge foarte uşor, dar de reclădit e foarte greu.

Pentru a-i sancţiona pe cei care au copiat şi pentru a salva bunul renume al celor care nu au copiat, este nevoie de proceduri rapide, clare, credibile. Iată de ce, printre altele, este nevoie de proiectul «România Educată».”

„Dacă acuzațiile se confirmă, vor apărea și urmări”

Pe 4 iulie 2017, la scurt timp după ce președintele acceptase propunerea PSD-ALDE de nominalizare a lui Mihai Tudose în fruntea Executivului, deși acesta fusese acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat, un jurnalist l-a întrebat pe Iohannis dacă acuzațiile la adresa lui Tudose nu contravin criteriilor de integritate pe care le susține. Răspunsul președintelui?

„Evident că nu. Altfel nu l-aș fi desemnat. Dar, dacă astfel de acuzații se adeveresc, atunci problema trebuie rezolvată nu de mine, ci de cei care au propus persoana, respectiv de persoana în cauză și eu pornesc de la premisa că, dacă vor exista confirmări ale acestor acuzații, vor apărea și urmările în consecință.”

„Indivizi care și-au dorit o carieră sau un titlu academic pentru care nu au fost realmente pregătiți”

Pe 2 octombrie 2017, Klaus Iohannis a lăudat eforturile universităților de a elimina problema plagiatului folosind softuri antiplagiat.

„Ani de-a rândul, credibilitatea universităților românești a fost zguduită de o serie de scandaluri de plagiat. Din nefericire, chiar și astăzi găsim scuze pentru a nu avea o bază de date publică a lucrărilor de doctorat.”

Nu este de acceptat să ne batem joc de eforturile tinerilor studenți care au depus eforturi, din dorința de a proteja reputația personală a unui număr de indivizi care și-au dorit o carieră sau un titlu academic pentru care nu au fost realmente pregătiți. Klaus Iohannis:

„Plagiatul este o formă de hoție”

Pe 17 mai 2019, Klaus Iohannis vorbea despre „hoții care s-au cocoțat în vârful statului” folosindu-se de pasivitatea societății și a mediului academic.

„Vedeți că plagiatul nu există numai la noi, există și în altă parte. Dar, în altă parte, vorbesc de democrațiile consolidate, dacă despre un politician apare discuția că ar fi plagiat, el pleacă din politică. Nu a fost nevoie de nimeni să le spună să se retragă dacă sunt hoți.

Noi trăim momentan într-o formă de sincopă. La noi, hoții s-au cocoțat în vârful statului și acest lucru a fost posibil și datorită toleranței prea mari a societății și a mediului universitar față de plagiat. Fiindcă plagiatul este o formă de hoție.

Părerea mea, am mai spus-o și o mai spun: cine a plagiat să rămână fără titlul obținut și fără beneficiile obținute din plagiat, dar acest lucru nu trebuie să îl facă nici poliția, nici procurorii, acest lucru trebuie să îl facă universitatea care a emis titlul respectiv, dacă vorbim, sigur, de titluri universitare.”

„Este inacceptabil ca persoanele acuzate să nu facă un pas în spate”

Într-o declarație de presă din data de 30 iulie 2021, președintele Klaus Iohannis condamna din nou practica plagiatului, în urma unei scrisori deschise din partea comunității academice și a societății civile, care criticau proiectul normativ ce propunea schimbări în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat, inițiat de Ministerul Educației.

„Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Poziția mea față de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată!”

Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democrații consolidate. Klaus Iohannis:

„Pentru a progresa ca societate, instituțiile abilitate trebuie să-i sancționeze drastic pe cei care își însușesc ilicit munca intelectuală a celorlalți, dar și pe aceia care facilitează acest lucru.”

Nimic despre plagiatul lui Florin Roman

În luna decembrie a anului trecut, Klaus Iohannis nu a avut nicio reacție în fața scandalului de plagiat în care era implicat pe atunci ministrul digitalizării, Florin Roman, în urma dezvăluirilor făcute de Libertatea. Nu știm dacă Administrația Prezidențială a primit atunci vreo solicitare în acest sens (cum s-a întâmplat acum în cazul Ciucă), iar președintele nu a susținut nicio conferință de presă în care ar fi putut fi întrebat de presă.

Ce spunea candidatul Iohannis în 2014 despre plagiatul lui Victor Ponta

Dacă, de când este la Cotroceni, a evitat să se pronunțe direct, Klaus Iohannis a avut și un moment în care a vorbit despre un caz punctual de plagiat. S-a întâmplat în campania prezidențială pentru primul mandat, în 2014, când pe atunci primarul Sibiului și candidatul PNL a comentat scandalul în care era implicat contracandidatul său, Victor Ponta.

„În calitatea mea de profesor cred că este totuși o foarte mare problemă dacă un elev copiază. Dacă cineva care își scrie lucrarea de doctorat copiază, mi se pare o problemă proporțional mai mare și se numește plagiat. Oriunde în lume, cineva care este prins, cineva dintre politicieni, că a copiat și numai trei rânduri și a plagiat este obligat prin clasa politică să se retragă din politică. La noi, unul dintre aceștia dorește să fie președintele României”, spunea Klaus Iohannis în 2014 în cadrul unei dezbateri electorale transmise de B1 TV, potrivit G4 Media.

