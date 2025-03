Un tânăr în vârstă de 27 de ani, fost fotbalist, se luptă de mai bine de un an cu o boală nemiloasă. Scleroza laterală amiotrofică i-a distrus viața lui Tony Kanalos, din Satu Mare, și l-a aruncat în cel mai negru coșmar. Din sportiv de performanță, bărbatul a ajuns un om suferind care merge și își poate folosi mâinile cu mare greutate pentru că maladia îi „topește” întreg sistemul muscular. Specialiștii i-au recomandat să facă urgent transplant cu celule stem, însă procedura salvatoare ce poate fi efectuată în SUA costă 60.000 de euro pentru două ședințe.

Primele investigații nu au descoperit boala

Două degete de la mâna stângă, arătătorul și cel mic, încleștate și ușor dureroase au fost primele semne că scleroza laterală amiotrofică s-a instalat în trupul celui care la acea vreme încă mai juca fotbal. Tony a crezut însă că este vorba de o mică accidentare, de o lovitură suferită în timpul partidelor, ale cărei efecte le-a resimțit după un timp. S-a gândit și la frig pentru că simptomele apăruseră în luna noiembrie.

Din păcate, nimic din toate aceste presupuneri nu s-au dovedit a fi reale. La aproape două luni de la primele semne – după ce în prealabil mai trecuse prin două investigații ale căror rezultate nu au arătat nimic suspect -, Tony avea să se confrunte cu crudul adevăr. Neurologii sătmăreni l-au diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică! O boală cruntă care distruge lent întreg sistemul muscular.

„Am nevoie permanent de ajutor pentru a mânca, pentru a mă spăla sau pentru a merge…”

Din acel moment, pentru Tony – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – a început cursa pentru supraviețuire. A fost consultat de medici din Satu Mare, București, Cluj, Viena (Austria) și Debrețin (Ungaria), specialiști care nu au putut decât să confirme diagnosticul inițial. Toate tratamentele urmate nu au reușit să stopeze evoluția bolii care acum a pus stăpânire pe întreg corpul lui Tony.

„De la gât în jos, tot organismul îmi este afectat. Merg cu greutate, îmi folosesc mâinile cu greutate… Am nevoie permanent de ajutor pentru a mânca, pentru a mă spăla sau pentru a merge… Nu o dată, am căzut pur și simplu din picioare și mi-am spart capul… M-au lăsat mușchii…”, povestește Tony care este îngrijit de soția lui, Patricia (27 de ani), care i-a devenit însoțitor personal.

Tony a fost coleg de echipă cu vedete ale fotbalului românesc

Din cauza posibilităților financiare extrem de mici – el, soția sa și fiul lor de șase ani trăiesc cu mai puțin de 3.000 de lei pe lună -, Tony nu își poate permite tratamente care să-i amelioreze starea sănătății. Fostul fotbalist – cândva coechipier la naționala U17 cu Ianis Hagi, Florinel Coman, Alex Pașcanu, Carlo Casap, Adrian Petre sau Andrei Rațiu -, abia are fonduri pentru a face săptămânal câteva ședințe de kineto. De fizioterapie (n.r. – 80 de lei/ședința) sau de acupunctură (70 de lei/ședința) nici nu poate fi vorba. Iar la transplantul cu celule stem doar visează…

Fostul fotbalist speră că bunul Dumnezeu îi va scoate în cale oameni cu suflet mare care să îl ajute să strângă cei 60.000 de euro necesari procedurii medicale pe care o poate face în SUA. Un transplant despre care neurologii care l-au tratat spun că este șansa lui să se recupereze într-o proporție foarte mare. Este vorba de două ședințe care trebuie făcute după un anumit plan medical personalizat.

„Sunt disperat. Vă implor ajutați-mă să strâng acei bani care pot însemna prețul vieții mele!”

„Sunt într-o situație disperată. Sper ca strigătul meu de ajutor să fie auzit de cât mai mulți oameni cu suflet mare și, mai ales, de aceia care mă cunosc, oameni din lumea fotbalului din care am făcut parte și eu. Atât din România, cât și din Ungaria, unde am jucat atâția ani… Am nevoie ca de aer de 60.000 de euro pentru a putea face acel transplant cu celule stem în SUA. E vorba de două proceduri, fiecare a câte 30.000 de euro, care trebuie efectuate conform unui plan medical.

Dacă fac doar una, nu e suficient… dacă nu ajung la tratament lucrurile se pot agrava, iar riscul major este să îmi cedeze întreg sistemul muscular și să mor sufocat. Adică să-mi atace plămânii… De ceea, vă implor să fiți alături de mine și să mă ajutați să strâng acei bani care pot însemna prețul vieții mele!”, este apelul disperat pe care Tony Kanalos, tată al unui băiețel de șase ani, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Cei care doresc să îl ajute pe Tony o pot face donând în următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

