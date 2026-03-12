Incidentul s-a produs lângă un limitator de înălțime de la un pod de cale ferată.

„Traficul este oprit pe DN 1 Predeal – Brașov, la kilometrul 148+500 metri, în zona localității Timișul de Sus, județul Brașov, pentru efectuarea manevrelor necesare, după ce un transport agabaritic a rămas imobilizat în apropierea unui limitator de înălțime amplasat la podul de cale ferată”, au transmis reprezentanții Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit martorilor, camionul ar face parte dintr-un convoi militar, mai notează BizBrașov.

