Adda a avut parte de un moment neașteptat în timpul unui concert recent, când a invitat pe scenă un puști din public și l-a întrebat ce vrea să devină când va fi mai mare. Intenția artistei era să inspire tinerii, însă răspunsul băiatului a lăsat-o fără cuvinte: „Vreau să fiu cocalar!”.

„În România, ai toate șansele, băiatul meu! Nu-i greu! Dar să știi că-ți trebuie chișchirei (n. red.: bani) pentru Bemveu. Fără chișchirei… Trebuie să muncești. Nu muncești? Păi și crezi că vin bani din cer?”, a răspuns vedeta. „Daaa”, i-a zis imediat tânărul, publicul fiind la fel de uluit ca artista.

Artista a povestit incidentul pe Instagram, unde a împărtășit cu fanii săi șocul trăit. Deși a protejat identitatea adolescentului, acoperindu-i fața în videoclipul postat, Adda a descris cât de mult a impactat-o această replică. Surprinsă și dezamăgită, cântăreața a tras un semnal de alarmă, adresându-se adulților care ar trebui să fie modele pozitive pentru tineri.

Adda a arătat cu degetul către influențele din societate. Ea a subliniat că tinerii sunt influențați de valorile pe care le văd în jur, iar părinții și adulții din viața lor ar trebui să le explice că viața nu se reduce la lux și superficialitate.

„Avem pe umeri niște oameni frumoși, dezorientați, cu multe visuri în buzunar. Hai să ne gândim mai atent la ce promovăm, ce exemple le dăm. Viața nu e despre falsitate, lux, opulență, egoism… E și despre multă dragoste și lumină!”, a scris Adda pe rețelele de socializare.

Momentul a stârnit o dezbatere amplă pe rețelele sociale, unde mulți dintre urmăritorii artistei au susținut punctul său de vedere și au subliniat importanța unor modele de viață autentice și sănătoase pentru noile generații.

„Este de plâns tânărul, nicidecum de apreciat”, „Cei 7 ani de acasă își spun cuvântul”, „Trist… generația viitorului”, „Am crezut că zice medic sau profesor. Ce trist”, „Momentan aceasta este alegerea multor tineri din ziua de azi. Păcat de ei, dar și de noi în același rând. Aceasta este lumea din jurul nostru”, au fost o parte dintre mesajele postate de fanii artistei.

Adda, moment stânjenitor din cauza lui CRBL

Adda este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din industria muzicală românească, cunoscută pentru hiturile sale care au cucerit publicul de-a lungul timpului. Cu toate acestea, începutul său în muzică nu a fost deloc ușor, artista trecând prin numeroase obstacole și confruntări pentru a ajunge la nivelul de succes pe care îl are astăzi.

Un episod neplăcut din cariera Addei implică o ceartă cu CRBL, cu care a colaborat de-a lungul timpului la mai multe piese de succes, printre care se numără și celebrul hit „Petre”. Recent, Adda a rememorat acest conflict, mărturisind că nu-l va uita niciodată, deși a încercat să treacă peste el.

Incidentul a avut loc în perioada în care Adda era la începutul carierei și se confrunta cu diverse sabotaje din partea altor artiști. Un moment deosebit de dificil a fost atunci când CRBL ar fi dat-o afară de la Forza Zu pentru că ar fi lipsit de la niște repetiții. Adda a povestit cum a fost nevoită să privească tot momentul de lângă scenă, simțindu-se umilită și descurajată.

„Eram tineri. El era mai tânăr, mai zbuciumat. Își dorea să reușească. Au fost mici răutăți din partea lui. M-a sunat și m-a întrebat ce am scris în carte. I-am spus că i-o dau să o vadă. A văzut, a citit și a zis că e adevărul. Acum sunt OK. Am fost și am filmat împreună, a venit la ziua mea. A avut el niște chestii atunci. M-a scos de la Forza Zu, că nu m-am dus eu la nu știu câte repetiții.

Eu trebuia să cânt un refren, dar în același timp în care avea repetițiile, eu trebuia să mă duc la studio să fac piese pentru alții, să trag voci. Am fost șobolan de studio mulți ani. Eu trebuia să cânt un refren, nu era ceva complicat. Și el s-a supărat pe mine că de ce așa… și m-a scos.

Deci eu eram la Forza Zu cu momentul meu și după care el m-a scos. Am aflat atunci, în ziua aia, că eu nu mai intru pe scenă. Și a pus o poză cu mine, dar eu eram lângă scenă. Mi-a zis «Nu mai urci pe scenă, că nu mai vreau eu»”, a povestit Adda în podcastul lui Teo Trandafir.

