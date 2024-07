Adda a recunoscut că, deși unii cred că este exagerată, ea nu consideră că este atât de obsedată de curătenie și control. De asemenea, ea a dezvăluit și cum vede soțul ei această situație.

„Probabil am aceste obsesii pentru că sunt artistă și țin foarte mult la simțul estetic. Bine, acum ce înseamnă pentru mine estetic, că poate pentru alții nu e nimic frumos.

Totul a pornit de la un podcast la care am participat, unde am vorbit despre cât de obsedată sunt de curățenie. Apoi lumea a scos niște frânturi și fiecare a interpretat ce a vrut. Da, am hainele compartimentate pe culori în dulap, știu că lumea zice: Uite și nebuna asta!, dar nu cred că sunt singura din galaxie.

Casa este destul de mare și, fiind mare, am nevoie de câte un aspirator la fiecare etaj. De fapt, am două aspiratoare la fiecare etaj, șase în total! (n. red. – râde). Faza e că nu pot să car pe scări, plus că eu am și niște probleme cu tenul, așa că prefer să am aspiratoarele la îndemână, mai ales că sunt și grele.

Cătălin e total opusul meu, dar mă înțelege, e caterincă. Nu sunt genul ăla de nebună să îl terorizez chiar mereu cu ordinea. Apropo, are și el hainele puse în dulap pe culori. Are un dulap doar cu haine albe, apoi altul doar cu haine negre.

Are uneori ținutele gata făcute, mai ales dacă pleacă la matinal să le aibă la îndemână. Și el își așază hainele pe culori, le are puse de la crem deschis la gri închis, e foarte frumos la el în dulap.

Închipuie-ți că eu dau cu aspiratorul și în curte, căci noi avem pavele și prefer să dau cu aspiratorul decât să mă chinui cu mătura și fărașul.

Am și vreo patru fiare de călcate, dar nu exclud să mai cumpăr unul. Oricum, tot ăla clasic e mai bun, deși au apărut unele foarte moderne”, a declarat Adda, pentru spynews.ro.

