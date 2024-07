Adda este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din industria muzicală românească, cunoscută pentru hiturile sale care au cucerit publicul de-a lungul timpului. Cu toate acestea, începutul său în muzică nu a fost deloc ușor, artista trecând prin numeroase obstacole și confruntări pentru a ajunge la nivelul de succes pe care îl are astăzi.

Un episod neplăcut din cariera Addei implică o ceartă cu CRBL, cu care a colaborat de-a lungul timpului la mai multe piese de succes, printre care se numără și celebrul hit „Petre”. Recent, Adda a rememorat acest conflict, mărturisind că nu-l va uita niciodată, deși a încercat să treacă peste el.

Incidentul a avut loc în perioada în care Adda era la începutul carierei și se confrunta cu diverse sabotaje din partea altor artiști. Un moment deosebit de dificil a fost atunci când CRBL ar fi dat-o afară de la Forza Zu pentru că ar fi lipsit de la niște repetiții. Adda a povestit cum a fost nevoită să privească tot momentul de lângă scenă, simțindu-se umilită și descurajată.

„Eram tineri. El era mai tânăr, mai zbuciumat. Își dorea să reușească. Au fost mici răutăți din partea lui. M-a sunat și m-a întrebat ce am scris în carte. I-am spus că i-o dau să o vadă. A văzut, a citit și a zis că e adevărul. Acum sunt ok. Am fost și am filmat împreună, a venit la ziua mea. A avut el niște chestii atunci. M-a scos de la Forza Zu, că nu m-am dus eu la nu știu câte repetiții.

Eu trebuia să cânt un refren, dar în același timp în care avea repetițiile, eu trebuia să mă duc la studio să fac piese pentru alții, să trag voci. Am fost șobolan de studio mulți ani. Eu trebuia să cânt un refren, nu era ceva complicat. Și el s-a supărat pe mine că de ce așa… și m-a scos.

Deci eu eram la Forza Zu cu momentul meu și după care, el m-a scos. Am aflat atunci, în ziua aia, că eu nu mai intru pe scenă. Și a pus o poză cu mine, dar eu eram lângă scenă. Mi-a zis «Nu mai urci pe scenă, că nu mai vreau eu»”, a povestit Adda, în podcastul lui Teo Trandafir.

„Am suferit tare, pentru că eram la început, plus că și eu am compus la piesele respective și te doare”

Cu toate acestea, relația dintre Adda și CRBL s-a îmbunătățit în timp. CRBL și-a cerut scuze în fața ei după ce a auzit o piesă lansată de Adda în care vorbea și despre conflictul lor neștiut. Deși amintirea acelui moment neplăcut rămâne întipărită în memoria Addei, artista a reușit să depășească acele clipe grele și să se concentreze pe cariera sa muzicală.

„A fost o chestie, a vrut să îmi dea el mie peste nas atunci. Am suferit tare, pentru că eram la început, plus că și eu am compus la piesele respective și te doare, ca artist la început de drum, care ai nevoie de expunere. Să fii dat așa la o parte… M-a durut foarte tare, am suferit foarte mult, dar acum am trecut peste, am dat mâna.

Și-a cerut scuze, dar nu după ce am scos cartea, ci prin 2016. Am lansat eu o piesă care se numea «Șampania mea», care nu a prins. Nu știe multă lume de ea, doar fanii adevărați. Am spus niște lucruri și probabil că s-a regăsit și mi-a dat un mesaj în care și-a cerut iertare și a spus că mă respectă. Am apreciat foarte mult. Ne-am împăcat”, a mai spus artista.

