Șase oameni găsiți morți, împușcați, în mai puțin de șapte zile

Atenția publică din Bulgaria este concentrată de mai bine de o săptămână, asupra unui caz tulburător, marcat de o lipsă aproape totală de informații oficiale, zeci de presupuneri, versiuni neoficiale și teorii ale conspirației care circulă în presă și pe rețelele sociale.

În decurs de șapte zile, șase persoane au fost găsite moarte în Balcanii de Vest, transformând ancheta într-unul dintre cele mai neliniștitoare mistere criminale din ultimii ani, scriu jurnaliștii Novinite.

Cel mai recent episod a avut loc duminică, 8 februarie, când trei trupuri neînsuflețite, cu răni prin împușcare, au fost descoperite într-o rulotă în apropierea Okolchitsa, cel mai înalt vârf din munții Vrața.

Poliția a confirmat doar că bărbații găsiți acolo erau aceleași persoane căutate anterior în legătură cu moartea altor trei bărbați, găsiți împușcați în cap pe 2 februarie, în fosta cabană Petrohan, din nord-vestul țării, aflată acum în proprietate privată.

Dincolo de aceste informații, instituțiile au oferit puține clarificări.

Una dintre victime a fost găsită cu fața lipită de geamul rulotei

Potrivit directorului Poliției Naționale, comisar-șef Zahari Vaskov, rulota aparținea aceleiași „organizații” ca și victimele din cabană, referindu-se la Agenția Națională pentru Controlul Ariilor Protejate, un ONG. El a adăugat că focurile de armă au fost trase în interiorul vehiculului. Un oficial superior al poliției din Vrața a descris unul dintre trupuri ca având fața lipită de geam în momentul în care a fost găsit.

Deși aceste detalii păreau să ridice parțial vălul asupra cazului Petrohan, ele au generat simultan și mai multe întrebări despre moartea violentă a cinci bărbați adulți și a unui adolescent.

Ce se știe despre crimele de la cabana Petrohan

Cronologia cunoscută public a început în dimineața zilei de 2 februarie, când trei cadavre au fost găsite în cabana Petrohan. Singurul martor care a vorbit public a fost primarul satului Ghinți, care a declarat că toți trei fuseseră împușcați în cap. Doi aveau răni în tâmplă, iar al treilea fusese împușcat sub bărbie. Două dintre cadavre erau poziționate cu fața în sus, iar al treilea cu fața în jos. O victimă avea urme de arsuri pe spate, iar pe hainele alteia au fost găsite urme de incendiu.

Cabana fusese incendiată, însă nu distrusă complet. Doi câini de talie mare au fost găsiți morți într-o cameră separată. Nu este clar dacă au fost împușcați sau arși. La fața locului, anchetatorii au găsit două pistoale și o carabină, despre care s-a relatat că ar fi de fabricație americană.

Primarul a mai spus că ofițeri ai Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS) au ajuns înaintea poliției, lucru pe care l-a descris drept neobișnuit, având în vedere că alerta fusese făcută prin numărul de urgență 112. Afirmația a fost ulterior negată de agenție, în timp ce conducerea poliției a evitat să abordeze direct subiectul.

Cele trei victime au fost identificate ulterior drept Ivaylo Ivanov, Decho Vassilev și Plamen Stattev, deși Ministerul de Interne nu le-a confirmat oficial numele.

Ivanov era avocat implicat în arbitraje internaționale, Stattev era instructor de speologie, iar Vassilev deținea împreună cu o altă persoană o firmă de contabilitate.

Trei dispăruți și un mesaj de adio

La scurt timp după descoperirea macabră, autoritățile au început să îi caute pe alți trei oameni: Ivailo Kalușev, proprietarul cabanei și fondatorul ONG-ului; speologul Nikolay Zlatkov, în vârstă de 22 de ani; și un băiat de 15 ani, Aleksandar Makulev. Înainte ca trupurile lor să fie găsite, un mesaj de adio trimis de Kalușev mamei sale a devenit public, intensificând semnificativ speculațiile.

Mesajul, trimis pe 1 februarie, vorbea criptic despre epuizare, iertare, un „copil bolnav” și refuzul de a permite ca lumea să devină un coșmar. Potrivit investigațiilor media, mesaje similare ar fi fost trimise și altor rude. În același timp, instituțiile au rămas în mare parte tăcute.

Anchetele au arătat ulterior că proprietarul cabanei era Kalușev, care fondase ONG-ul în 2022. Conform anchetelor jurnalistice, primul semnal privind crimele a fost făcut de un prieten apropiat al familiei, rugat de mama lui Kalușev să verifice cabana după ce primise mesajul tulburător. Din cauza vremii severe, bărbatul și-a amânat vizita până în dimineața următoare, când a descoperit trupurile.

După ce a întâlnit o patrulă a Poliției de Frontieră, a fost îndrumat să anunțe incidentul prin 112.

Orice implicare a serviciilor de securitate pare să fi fost procedurală, legată de amplasarea zonei în apropierea graniței.

Ce s-ar fi putut întâmpla în cabană. Anchetatorii ar fi recuperat imagini filmate de camerele de supraveghere

În ciuda pagubelor provocate de incendiu, anchetatorii ar fi reușit să recupereze imagini parțiale de pe o cameră de supraveghere din interior. Potrivit unor surse din ministerul de Interne, înregistrarea îi arată pe cei trei bărbați găsiți ulterior morți împușcând câinii, turnând lichid inflamabil și declanșând incendiul înainte de a ieși din raza camerei. Restul înregistrărilor ar fi fost distruse.

Două surse independente au declarat că imaginile nu îi arată pe Kalușev sau pe cei doi tineri. Totuși, televiziunea publică a relatat despre existența unor imagini de pe camere exterioare, din după-amiaza de duminică, 1 februarie, care ar fi surprins toate cele șase persoane la cabană, aproximativ în momentul în care mama lui Kalușev a primit SMS-ul. Datele autopsiei citate neoficial sugerează că cei trei bărbați din cabană ar fi murit cu 12 până la 18 ore înainte ca trupurile să fie descoperite.

Dacă cei surprinși pe video sunt aceleași persoane rămâne neconfirmat.

Drumul spre vârful Okolchitsa

Telefoanele lui Kalușev și ale celor doi tineri au fost localizate în satul Ghinți înainte de a fi închise, duminică seara. Scurgeri inițiale de informații din poliție sugerau că se îndreptau spre Burgas și litoralul sudic al Mării Negre. Ulterior, camerele de trafic au plasat rulota lângă Vrața.

Tatăl lui Aleksandar Makulev a confirmat că fiul său fusese cu Kalușev cu câteva zile înainte, în satul Bulgari, lângă litoral. Potrivit familiei, adolescentul trăise aproape doi ani alături de grupul lui Kalușev din cauza unor dificultăți familiale.

Acuzații de pedofilie amplifică isteria publică

Absența unei comunicări oficiale clare a dus la o examinare intensă a vieților victimelor. Kalușev a fost prezentat ca speolog, budist, atlet de anduranță și activist de mediu care organiza tabere pentru copii și colabora cu școli. Speculațiile au escaladat după ce poliția a menționat pentru scurt timp verificarea unei posibile rețele de pedofilie.

Verificări ulterioare nu au găsit nicio anchetă activă sau plângere legată de abuzuri sexuale care să îl implice pe Kalușev sau organizațiile sale. Totuși, declarațiile unor oficiali de rang înalt, care au comparat cazul cu un thriller și au sugerat adevăruri ascunse, au amplificat isteria publică.

Ulterior, autoritățile au recunoscut că existase o sesizare, dar aceasta fusese retrasă, aparent după rezolvarea unui conflict familial.

Jurnaliștii au pus sub semnul întrebării modul în care un ONG poate folosi legal sintagma „agenție națională” în denumire. Verificările în registre au arătat zeci de cazuri similare. Versiuni arhivate ale site-urilor organizației au indicat existența unui acord-cadru din 2022 cu ministerul Mediului, semnat în timpul unui guvern anterior, însă fără finanțare sau obligații.

Sponsorii enumerați au inclus persoane publice cunoscute, care au declarat că au sprijinit cu bună-credință eforturile de protecție a mediului. Afirmațiile privind activități paramilitare sau uzurparea statului nu au fost susținute de dovezi. Relatările neconfirmate despre presupuse depozite secrete de arme au fost negate de ministerul de Interne, care a precizat că au fost găsite doar arme deținute legal.

Experții au criticat modul în care instituțiile au gestionat comunicarea, susținând că tăcerea și insinuările au transferat efectiv vina asupra victimelor. Ultima activitate publică a lui Kalușev pe rețelele sociale a fost postarea poeziei „Borba” („Lupta”) de Hristo Botev, detaliu despre care s-a spus că anchetatorii l-ar fi trecut cu vederea. Rudele au descris însă comportamentul ca fiind neobișnuit.

Șase oameni morți, niciun inculpat

După descoperirea rulotei de lângă Okolchitsa, autoritățile au anunțat că nu mai caută suspecți, ci doar martori, sugerând că dosarul este practic închis.

Nu este clar dacă anchetatorii au adoptat o versiune a sinuciderii.

Experți psihiatri au avansat public teoria unei „sinucideri melancolice extinse”, o condiție rară, dar documentată, asociată depresiei severe. Potrivit acestei ipoteze, Kalushev i-ar fi putut ucide pe ceilalți înainte de a-și lua propria viață.

Foști oficiali și juriști au criticat lipsa de transparență și supraveghere, întrebând cum persoane înarmate ar fi putut opera ani la rând fără control, cum au fost implicați minori fără monitorizare și de ce nu au existat apeluri publice timpurii. Alții au ridicat posibilitatea implicării unor terți, a unei crime sistematice sau a unor motive fără legătură cu boala psihică, iar întârzierea publicării rezultatelor autopsiei și balistice continuă să alimenteze îndoielile.

