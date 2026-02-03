Împușcați în cap, cu armele găsite lângă trupuri

Anchetatorii au lucrat pe tot parcursul nopții la cazul penal grav din apropierea fostei cabane Petrohan, unde, luni după-amiază, au fost descoperite cadavrele a trei bărbați.

Investigația este coordonată de experți criminaliști de rang înalt, iar autoritățile adună informații detaliate despre victime, audiază rude și apropiați, analizează datele de trafic și verifică imagini de pe camerele de supraveghere și cele ale Agenției pentru Infrastructură Rutieră.

Au fost dispuse autopsii, iar anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze principale, de la omor până la un posibil ritual sinucigaș.

Potrivit informațiilor preliminare, cei trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap, iar armele au fost descoperite în apropierea trupurilor lor neînsuflețite. Victimele aveau vârstele de 45, 49 și 51 de ani.

Alarma, dată după descoperirea incendiului

Cabana este situată la est de drumul actual prin Pasul Petrohan, în apropierea vechiului traseu istoric care pornește din satul Brakyovtsi. Locuitorii din zonă au declarat că luni seara au auzit focuri de armă.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 11:20, când autoritățile au primit un apel privind o cabană incendiată.

Polițiștii sosiți la fața locului au găsit clădirea carbonizată și, la mică distanță, trupurile neînsuflețite ale celor trei bărbați, a declarat directorul Poliției Regionale Sofia, comisarul-șef Tihomir Țenov.

Cabana este proprietate privată, iar anchetatorii cred că cei trei bărbați locuiau acolo permanent.

Apelul disperat al unei mame și misterul unei a patra persoane

Din cauza prezenței unor butelii de gaz și a riscurilor generate de avariile produse de incendiu, interiorul cabanei nu a fost încă inspectat complet. Poliția va desfășura acțiuni procedurale suplimentare după ce pompierii vor confirma că zona este sigură.

Noi detalii au apărut după ce la numărul de urgență 112 a fost primit un apel din partea mamei unuia dintre bărbați. Femeia a cerut ajutor după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiul ei.

Potrivit unor informații neoficiale, unul dintre bărbați și-ar fi contactat mama cu puțin timp înainte de incident și ar fi sugerat ce urma să se întâmple.

Primele date indicau prezența a patru persoane în zonă, însă până în prezent au fost găsite doar trei cadavre. Acestea au fost descoperite în exteriorul clădirii, în apropierea cabanei arse.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud niciuna dintre ipotezele analizate.

