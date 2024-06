„Nu am avut emoţii dar am muncit pentru rezultatul acesta. Am candidat singur în competiţie. Am avut o prezenţă de 77%, destul de mare. Am strâns 100%”, a declarat Iulian Preda pentru sursa citată. El a obținut 201 voturi.

Grama Cristache a fost votat de 307 de alegători, iar prezenţa la vot a fost asemănătoare cu cea de la alegerile din 2020.

„Am candidat singur, nu a fost alt contracandidat. Am avut o prezenţă în jur de 65%, aproximativ egal cu procentul din 2020. (…) Ca şi primar am înregistrat la alegeri de 100%”, a declarat Grama Cristache.

Liviu Bărăgan a strâns 726 de voturi.

