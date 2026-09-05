8 bancnote false de 50 de euro

Primul incident a avut loc în perioada 17-18 februarie 2026. Un român de 23 de ani a introdus în circulație opt bancnote contrafăcute de 50 de euro. Potrivit Parchetului, acesta ar fi comis și trei infracțiuni contra patrimoniului.

„Faptele au fost constatate în zilele următoare, însă suspectul părăsise deja teritoriul Bulgariei”, au declarat reprezentanții instituției. În urma unei anchete demarate de autorități, a fost emis un Ordin European de Investigație pentru arestarea și predarea sa, relatează trafficnews.

Bărbatul a fost prins la finalul lunii august 2026 și extrădat în Bulgaria. Acesta a fost pus sub acuzare pentru fraudă și punere în circulație a monedei false, comise în condițiile unei infracțiuni continuate. Judecătorii au dispus măsura arestului preventiv, iar ancheta se află în faza finală. Pedeapsa prevăzută de lege pentru astfel de fapte este între doi și opt ani de închisoare.

Al doilea caz: bancnote de 20 de euro la Piața Centrală

Un alt incident a fost raportat pe 29 august 2026, în jurul orei 9.30, la Piața Centrală Municipală din Ruse. Un bărbat român de 24 de ani a fost prins în flagrant în timp ce încerca să facă cumpărături cu bancnote contrafăcute de 20 de euro. Cetățenii prezenți la fața locului l-au reținut până la sosirea poliției, relatează trafficnews.

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit că acesta folosise nouă bancnote false în șapte puncte comerciale diferite. În apropierea pieței, polițiștii au găsit și un autoturism cu numere de înmatriculare românești, în care se aflau un alt bărbat român, în vârstă de 52 de ani, și 17 bancnote contrafăcute de 20 de euro. Mai mult, în mașină au fost găsite și bancnote de 5, 10 și 100 de euro, precum și o sumă de lei românești.

Descoperirea ulterioară: peste 100 de bancnote false

Ancheta a continuat pe 2 septembrie 2026, când polițiștii au efectuat o percheziție amănunțită a autoturismului. Ei au descoperit încă 100 de bancnote contrafăcute de 20 de euro, cu valoarea nominală totală de 2.000 de euro. Dintre acestea, 16 purtau același număr de serie ca bancnotele deja identificate.

Cei doi bărbați reținuți în legătură cu acest caz au fost acuzați de punerea în circulație a banilor falși în complicitate, într-un context de infracțiuni repetate. Instanța a dispus arestarea lor preventivă, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru astfel de fapte variază între doi și opt ani de închisoare.

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