Trei timișoreni, în „fruncea” negocierilor pentru formarea noului guvern. Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Ovidiu Ganț, la masa unde se împarte puterea

Bănățenii, nemulțumiți de banii primiți de la centru

Una dintre nemulțumirile principale exprimate în ultimii 30 de ani în Banat este că județul Timiș ar fi primit de la centru mai puțini bani decât ar merita raportat la contribuția financiară livrată către bugetul statului.

Vina a fost atribuită liderilor politici din Timiș, care nu s-au luptat la București pentru proiectele județului. După alegerile locale din 2024, liderii PSD și USR, care au câștigat Consiliul Județean Timiș, respectiv Primăria Timișoara, au convenit să lase la o parte disputele politice dintre „palate” și să vorbească la București aceeași limbă, pentru a atrage cât mai multe fonduri în Timiș.

Alfred Simonis va apărea, de asemenea, în cadru

După alegerile parlamentare din noiembrie 2024, PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale au început negocierile pentru formarea unei majorități care să dea și noul Guvern al României.

În fotografiile de la discuții apar trei timișoreni: Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR) și Ovidiu Ganț (minorități). „Eu mâine merg la București să fac negocierea pentru viitorul Parlament. Prin urmare suntem patru patru timișoreni care negociază noile structuri de putere”, a plusat președintele PSD Timiș, Alfred Simonis.

Negocierile pentru formarea noului guvern au loc pe fondul unui scandal politic la Timișoara, pe tema impozitelor și taxelor locale din 2025. În timp ce Fritz vrea menținerea cuantumului actual al impozitelor locale, PSD vrea scăderea lor. Simonis susține că aceste discuții de pe plan local nu afectează discuțiile de la nivel central.

„V-am învățat în ultimii ani de zile că diferențele politice dintre noi, doctrinare, de viziune chiar, nu trebuie să afecteze buna colaborare între primarul Timișoarei și președintele Consiliului Județean. Am discutat chiar astăzi cu domnul Fritz, nu avem niciun fel de problemă. Cred că taxele sunt prea mari. Cred că dacă toți strigăm în gura mare la nivel central că trebuie să scădem taxe și să nu le creștem, să nu facem la Timișoara invers decât spunem la nivel național. Dar asta nu mă împiedică de mine să am o colaborare bună și cu primarul Timișoarei și cu ceilalți primari din Timiș și din țară”, a declarat Alfred Simonis pentru Libertatea.

La discuții apar trei timișoreni: Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR) și Ovidiu Ganț (minorități)

Fritz susține că negociază detașat: „Nu caut un job pentru mine”

Prim-vicepreședinte al USR, Dominic Fritz, participă la negocierile pentru formarea noului guvern alături de președinta partidului, Elena Lasconi, și Ionuț Moșteanu, membru în Biroul Politic Național al USR.

„Am fost prezent și pe perioada campaniei pentru prezidențiale lângă Elena Lasconi. Bineînțeles că am și un rol intern în conducerea partidului, iar faptul că sunt primar al Timișoarei îmi dă o perspectivă importantă asupra problemelor pe care le are România și care au nevoie de rezolvare, dar este și o oarecare detașare în sensul în care nu caut un job pentru mine. Nu vreau să devin ministru, nimic. Eu sunt fericit la Timișoara. Voi rămâne primar și tocmai de aceea cred că și colegii mei din USR mă văd ca un moderator credibil”, a declarat Dominic Fritz pentru Libertatea.

Primăria Timișoara, condusă prin telefon

Întrebat cum își exercită atribuțiile de primar în condițiile în care a fost prezent în ultimele săptămâni la București, primarul Fritz a spus că „face naveta fizic”, dar poate lucra și de la distanță. „Mă bucur că am și digitalizat și asta înseamnă că pot să semnez documentele și de aici (n.r. – de la București). Bineînțeles că îmi fac timp în fiecare zi. Conduc primăria și prin telefon, deci deocamdată nu sunt probleme. Asta se datorează și faptului că am o echipă foarte bună în primărie care știe ce are de făcut. Nu e nevoie să întreb o dată la cinci minute dacă și-au făcut treabă. Deci lucrurile merg bine și Timișoara este în mâini bune”, a mai explicat Fritz.

Fritz nu a putut vota, dar poate negocia

Negocierile pentru formarea noului guvern înregistrează și o situație inedită. Dominic Fritz participă la discuțiile pentru formarea noii majorități din Parlament chiar dacă nu a putut vota la alegerile parlamentare pentru că nu are încă cetățenie română, edilul fiind în curs de obținere a cetățeniei.

Avocatul Cristian Clipa, profesor la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, a explicat că lipsa cetățeniei române nu este un impediment în participarea lui Fritz la negocierile pentru formarea noului guvern.

„Domnul Fritz este membru al unui partid din România. Legea partidelor permite cetățenilor europeni, respectiv acelor cetățeni care dețin o altă cetățenie a unui stat membru al Uniunii Europene, alta decât cetățenia română, să se înscrie în partide politice legal recunoscute și înregistrate în România. Dat fiind faptul că tu, lege română, recunoști această posibilitate a cetățeanului european, este firesc să recunoști implicit și posibilitatea de a se implica în negocieri politice”, a explicat profesorul Clipa.

Potrivit specialistului în drept, din cauză că nu are încă cetățenie română, Fritz nu ar putea ocupa o funcție în viitorul guvern, dar asta nu îl împiedică să participe, din postura de membru al USR, la negocierile pentru formarea noului guvern.

„Până la urmă să știți că negociările purtate pe marginea componenței viitoarei echipei guvernamentale nu implică acces la informații sensibile, nu implică date care ar putea să pună în pericol statul român și până la urmă nu se interzice niciunde unui cetățean european să participe la astfel de negocieri. Interdicțiile nu pot fi altfel stabilite decât în mod expres de lege. Prin urmare, ceea ce legea nu interzice în mod expres, permite”, a mai subliniat Cristian Clipa, potrivit căruia Fritz participă la negocieri având în spate legitimitatea dată parlamentarilor USR.

Radu Nicosevici: „Nu sunt foarte sigur că USR va face parte din guvern”

Președintele Academiei de Advocacy, Radu Nicosevici, cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, a declarat că Timișoara a fost „decuplată din punct de vedere politic, cu mici intermitențe, de București”, iar la alegerile locale din vara lui 2024 în Timiș s-a întâmplat „un fenomen unic”.

„A fost debarcat președintele PNL-ului pentru ca să i se elibereze calea spre președinția Consiliului Județean domnului Simonis. Lucrul ăsta s-a întâmplat contându-se în continuare că la București domnul Ciolacu va candida și va obține poziția de președinte, eliberând poziția de președinte al PSD-ului, care ar fi fost ocupată de domnul Grindeanu. Timișoara avea în verticală o linie PSD care urma să producă prosperitate și resurse pentru Timișoara”, a explicat Radu Nicosevici pentru Libertatea.

Rezultatul alegerilor, susține Nicosevici, a dat acest plan peste cap, iar „acum o să vedem ce o să iasă”. „Ideea asta, chiar amuzantă, că sunt trei timișoreni din punctul ăsta de vedere, poate să conteze într-un fel sau altul. Evident, cel mai important timișorean, ca putere reală, este domnul Sorin Grindeanu. Să vedem ce se va întâmpla. Eu oricum sunt reținut. Până nu văd guvernul aprobat în Parlament, nu sunt foarte sigur că USR-ul va face parte din guvern”, a mai declarat Radu Nicosevici.

Foto: USR / Facebook

