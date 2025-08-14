„Ne angajăm ca, în următorii ani, primele trenuri să circule direct pe sub Canalul Mânecii între Germania şi Regatul Unit”, a transmis miercuri, 13 august, printr-un comunicat, ministrul german al Transporturilor, Patrick Schnieder, conform AFP.

Proiectul va necesita rezolvarea unor probleme complexe legate de controalele de frontieră și securitate, care vor fi discutate cu operatorii feroviari și administratorii de infrastructură.

„O legătură directă ar facilita enorm călătoriile şi ar creşte în mod considerabil atracţia trenului”, a estimat Schnieder.

Conform ministrului britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, o legătură feroviară directă între cele două țări „ar contribui la crearea unor noi locuri de muncă și ar consolida conexiuni comerciale importante, care constituie baza relațiilor noastre economice cu Germania”.

Great to meet Federal Minister Schnieder in #Hamburg to agree a landmark agreement, building on the UK-Germany Friendship Treaty signed by @Keir_Starmer. We've established a new taskforce with @BMV to explore a direct rail link, paving the way for a better-connected Europe.🚄🇬🇧🇩🇪 pic.twitter.com/qVw0riHSYk — Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) August 13, 2025

În prezent, călătoriile între Londra și Berlin necesită schimbarea trenurilor, ceea ce limitează atractivitatea acestei opțiuni de transport.

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Deși proiectul este promițător, grupul de lucru format pentru realizarea acestuia se va confrunta cu provocări majore. Printre acestea se numără standardele de siguranță ale tunelului de sub Canalul Mânecii, aprobările pentru materialul rulant, procedurile de imigrare și capacitatea limitată a gării St Pancras International. Totuși, unele dintre aceste bariere sunt deja în curs de soluționare, conform RailTech.

Operatorul Eurostar a anunțat în iunie intenția de a extinde rețeaua actuală, care conectează Londra cu Bruxelles, Amsterdam și Paris, pentru a include Frankfurt și Geneva până la începutul anilor 2030. În plus, capacitatea internațională a gării St Pancras va fi mărită de la 1.800 la 5.000 de pasageri pe oră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE