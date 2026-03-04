Potrivit Sucursalei Regionale CF Galați, restricția majoră de trafic intră în vigoare pe 11 martie 2026, la ora 09:30, și se va menține până pe 24 aprilie 2026, la ora 16:00. Până în prezent, lucrările au necesitat doar limitări de viteză și anulări punctuale ale unor garnituri.

Cum se va desfășura transbordarea pasagerilor

Pe perioada restricțiilor, călătorii vor fi preluați de autobuze pe segmentul dintre Halta Urechești și Halta Căiuți.

Serviciul de transport auto este asigurat de constructorul care execută lucrările pe primul lot, SC Construcții Feroviare Drumuri Poduri SRL Buzău.

Programul autobuzelor va fi afișat în stațiile Adjud, Onești și în haltele de pe traseu, după cum urmează:

DirecțiaOre de plecareOre de sosire la destinație
Urechești spre Căiuți05:05, 06:59, 13:33, 15:36, 18:35, 20:3005:23, 07:17, 13:51, 15:54, 18:46, 20:48
Căiuți spre Urechești05:28, 07:30, 14:10, 15:58, 19:04, 20:0905:43, 07:48, 14:28, 16:16, 19:22, 20:27

Investiții masive în infrastructură

Închiderea circulației face parte din programul de „Reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Etapa a II-a”, finanțat prin Programul Operațional Transport (POT) 2021–2027. Proiectul este împărțit în trei loturi de execuție:

  • Lotul 1 (km 18+755): Constructorul SC Construcții Feroviare Drumuri Poduri SRL Buzău va dezafecta podul vechi și va construi unul nou, pentru cale dublă, cu o deschidere de 11 metri. Valoarea contractului este de 11,63 milioane lei (fără TVA).
  • Lotul 2 (km 32+381): Executat de SC Confer Group SRL Onești, cu un buget de 11,89 milioane lei (fără TVA). Lucrările presupun închiderea permanentă a liniei L 504, firul II (Borzești Bacău – Onești) între 11 februarie și 14 mai 2026. Aici se vor înlocui tablierele pe ambele fire de circulație, se vor repara elementele de infrastructură și se va curăța albia râului.
  • Lotul 3 (km 38+530): Este cea mai complexă lucrare, executată tot de SC Confer Group SRL Onești, având o valoare de 89,74 milioane lei (fără TVA). Proiectul implică înlocuirea vechiului pod cu o structură nouă, de cale simplă (două deschideri de 50+100 m). Va fi turnată o pilă centrală nouă, folosind foraje la 30 de metri adâncime, și se vor reface integral 1,26 kilometri de linie ferată și terasament.

Aceste intervenții structurale sunt menite să crească siguranța și viteza de deplasare pe una dintre cele mai importante artere feroviare care conectează estul și centrul țării.

