Tristan Tate îl susține pe Victor Ponta la prezidențiale, deși nu are cetățenie română

„Toți prietenii mei români votează pentru Victor Ponta. Eu nu sunt român și decizia este în mâinile cetățenilor acestei țări. Îl felicit pe Ponta pentru recunoașterea corupției și a ingerințelor din țară, în special din partea U.E. Nicușor Dan NU trebuie să câștige”, a postat Tristan Tate pe o rețea de socializare.

All of my Romanian friends are voting for Victor Ponta.



I am not a Romanian and the decision is in the hands of the citizens of that country.



I do commend Pontas acknowledgment of the corruption and interference within the country notably by the E.U.



Nicusor Dan must NOT win. — Tristan Tate (@TateTheTalisman) May 2, 2025

Această declarație vine în contextul unor evenimente tumultuoase din viața fraților Tate. Tristan și fratele său, Andrew, au fost reținuți în decembrie 2022, fiind acuzați de infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane și viol.

Cazul fraților Tate

În ultimii trei ani, frații Tate au fost implicați în multiple procese în România. Cu toate acestea, pe 27 februarie, cei doi au părăsit țara cu un avion privat, deși se aflau sub control judiciar. Sursa originală menționează că au aterizat în Florida, SUA.

Frații Tate au revenit în România în noaptea de 21 spre 22 martie, respectând obligațiile impuse de procurori. La scurt timp după aceea, Tribunalul București a ridicat sechestrul asupra mai multor bunuri ale lor, inclusiv proprietăți și vehicule de lux.

Financial Times a raportat că Administrația Trump ar fi exercitat presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile de călătorie impuse fraților Tate.

Pe 1 aprilie, DIICOT a prelungit controlul judiciar pentru frații Tate cu încă două luni. Imediat după aceasta, cei doi au plecat cu un avion privat în Dubai. Acuzațiile de viol și trafic de persoane rămân în picioare.

