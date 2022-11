În așteptarea unor victorii importate ale republicanilor în alegerile parțiale din 8 noiembrie, Trump a indicat că dorește să-și lanseze cea mai recentă campanie prezidențială în jurul zilei de 14 noiembrie, când își va aroga meritele pentru victoriile republicane în cursele pentru Senat și Camera Reprezentanților.

Data de 14 noiembrie nu este cea finală și depinde parțial de performanța republicanilor în alegeri, dar Trump este nerăbdător să înceapă devreme campania pentru 2024, în parte pentru că crede că aceasta l-ar putea proteja de intensificarea anchetelor penale derulate de Departamentul de Justiție.

Joi seara, în Iowa, Trump a participat la primul din cele cinci mitinguri pe care le-a programat înainte de alegerile parțiale din 8 noiembrie. Mitingul a ilustrat susținerea importantă de care încă se bucură Trump, dar și popularitatea sa. Zeci de mii de susținători au fost prezenți într-o noapte friguroasă în care temperaturile au scăzut sub 5 grade Celsius pentru a auzi nemulțumirile sale privind înfrângerea în fața lui Biden în alegerile din 2020.

Cele mai puternice urale au venit când a dat de înțeles că va candida pentru un nou mandat de președinte. „Pentru a face țara noastră de succes, sigură și glorioasă, foarte, foarte, foarte probabil o voi face din nou”, a spus el despre o altă candidatură la Casa Albă. „Pregătește-te – asta este tot ce-ți spun. Foarte curând!”.

Recomandări Contrabanda cu arme din Ucraina – o problemă reală sau inventată? Consilier în Ministerul Apărării de la Kiev pentru Libertatea: „Cum să facem contrabandă cu ceea ce ne lipsește?”

Totodată, la un eveniment de joi, Donald Trump, în vârstă de 76 de ani, a afirmat din nou că alegerile din 2020, în urma cărora Joe Biden a ajuns la Casa Albă, au fost fraudate. „Am candidat de două ori. Am câștigat de două ori și am avut un rezultat mult mai bun a doua oară decât prima, obținând milioane de voturi mai multe în 2020 decât am primit în 2016”, a spus miliardarul american.

Joe Biden a declarat recent că intenţionează să candideze pentru al doilea mandat în 2024, precizând însă că nu a luat încă o decizie finală.



