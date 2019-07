Trump a declarat că SUA a făcut „multe progrese” în direcția încheierii războiului din Afganistan prin negocierile cu talibanii din ultimele săptămâni.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei pe care premierului pakistanez Imran Khan a făcut-o la Casa Albă.

Vorbind despre războiul pe care Statele Unite îl duc în Afganistan de 18 ani, președintele american a spus că SUA „a acționat ca polițiști, nu soldați” și a sugerat că SUA ar putea termina conflictul prin forță militară brută care ar lăsa „10 milioane de oameni” morți.

„Am fost acolo timp de 19 ani și am acționat în calitate de polițiști, nu de soldați”, a spus Trump. ”Dacă am fi fost soldați, am putea să-l terminăm într-o săptămână, 10 zile”, a spus președintele adăugând „Nu vreau să ucid 10 milioane de oameni”.

Statele Unite au ales, în schimb, să urmeze o strategie diplomatică pentru a pune capăt războiului. Au început astfel discuții cu talibani în Qatar, menținând totuși presiunea militară asupra talibanilor.

Citeşte şi: