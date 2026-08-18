Cecenia, aparent departe de războiul din Ucraina

La capătul Bulevardului Putin din Groznîi, vizavi de moscheile și blocurile înalte ale orașului, se află complexul memorial „Slava”. Ansamblul, dominat de un obelisc auriu înconjurat de o colonadă de marmură, este dedicat lui Ahmat Kadîrov, fost lider cecen și tatăl lui Ramzan Kadîrov, actualul conducător al republicii. Muzeul din apropiere prezintă portretele cecenilor care au murit luptând de partea Rusiei în diferite conflicte, începând cu cel de-Al Doilea Război Mondial. În mod surprinzător, printre acestea nu apar portrete ale soldaților ceceni care au murit în războiul împotriva Ucrainei.

Singurele semne vizibile ale războiului din Ucraina în Groznîi sunt câteva afișe de recrutare și ecrane uriașe care promovează reduceri la locuințele din noul cartier Putin pentru „participanții la operațiunea militară specială”, relatează The Economist.

Capitala Ceceniei pare, astfel, un loc în care domnește pacea. Discursurile lui Ramzan Kadîrov sunt însă pline de mesaje războinice îndreptate împotriva Occidentului și de declarații privind loialitatea sa față de Vladimir Putin. „Suntem pregătiți să avansăm în orice direcție stabilită de comandantul suprem… (forțele noastre) speciale ard literalmente de dorința de a îndeplini cele mai dificile ordine”, declara Ramzan Kadîrov pe 18 iulie, conform publicației Blic, parte a grupului Ringier .

Kadîrov susține că a trimis peste 70.000 de luptători

Ramzan Kadîrov a susținut anterior că Cecenia a trimis în război peste 70.880 de luptători, ceea ce ar reprezenta aproximativ 9% din populația masculină a republicii.

Dacă cifra ar fi corectă, ar fi cel mai mare procent dintre regiunile Rusiei. Datele publicate de Mediazona, o publicație rusă independentă care ține evidența militarilor ruși uciși, arată însă o imagine foarte diferită.

Până la 10 iulie, numărul cecenilor identificați drept morți era de numai 539. Aceștia reprezentau aproximativ 0,2% din totalul pierderilor rusești, deși Cecenia reprezintă 1,1% din populația Rusiei.

De ce nu vor cecenii să lupte pentru Rusia

Potrivit The Economist, diferența dintre declarațiile lui Kadîrov și numărul victimelor poate fi explicată prin puterea enormă pe care liderul cecen o are pentru a-și impune voința. După cele două războaie extrem de dure purtate de Rusia în Cecenia între 1994 și 2009, puțini ceceni ar mai avea dorința de a lupta în numele Moscovei. „Oricare ar fi interesele Moscovei în Ucraina, noi suntem la ani-lumină de ele”, a declarat publicației un cecen influent, apropiat de conducerea republicii.

Deși Kadîrov se laudă cu rolul său de „soldat loial” al lui Putin, aceeași sursă susține că liderul cecen „înțelege perfect situația” și că nu are intenția de a-și sacrifica propriul popor pentru viziunea „lumii ruse”.

Cecenii mai în vârstă de 35 de ani își amintesc bombardamentele și operațiunile brutale de „curățare” desfășurate de forțele ruse în Cecenia, crime despre care sursa citată de The Economist afirmă că au fost asemănătoare cu cele comise ulterior la Bucea, în Ucraina.

„Trupele TikTok” ale Ceceniei

Ramzan Kadîrov a luptat în primul război cecen, în anii 1990, alături de tatăl său, de partea separatiștilor. În timpul celui de-al doilea război, început în 1999, a trecut însă de partea Rusiei.

Tatăl său, Ahmat Kadîrov, fost muftiu, a fost instalat de Kremlin în funcția de lider al Ceceniei. El a fost asasinat în 2004. Ramzan Kadîrov conduce republica din 2007. El a instituit un control aproape total asupra Ceceniei, a înfrânt rezistența și a redus la tăcere orice formă de opoziție, în timp ce Moscova i-a oferit subvenții financiare considerabile. În schimbul loialității sale, Kadîrov a primit atribuții mai largi decât orice alt guvernator rus. Până în prezent, el a reușit să împiedice mobilizarea forțată pe teritoriul Ceceniei. Acest lucru i-a permis să folosească războiul în propriul avantaj și să consolideze imaginea de „tată al națiunii” care își protejează poporul.

Adversarii reali ai lui Kadîrov sunt de mult timp morți sau în exil, însă liderul cecen folosește războiul și pentru a testa loialitatea persoanelor în care nu are încredere. Astfel, Apti Alaudinov, fost adjunct al unui ministru cecen despre care se zvonea că ar fi complotat împotriva lui Kadîrov, a fost numit comandant al unității de forțe speciale „Ahmat”, formată pentru luptele din Ucraina. Mulți dintre membrii unității „Ahmat” sunt mai cunoscuți pentru activitatea lor pe rețelele sociale decât pentru faptele de pe câmpul de luptă. Înregistrările cu presupusele lor acte de eroism sunt filmate adesea departe de linia frontului.

Chiar și bloggerii militari ruși îi numesc ironic „trupele TikTok”.

„Ei creează impresia că participă, dar li s-a ordonat să nu exagereze și să-și păstreze capul”, a declarat o sursă apropiată conducerii Ceceniei. Potrivit comandantului „Ahmat”, doar aproximativ un sfert dintre oamenii săi sunt etnici ceceni. Ceilalți au fost recrutați din afara Ceceniei și atrași de indemnizațiile financiare ridicate pe care Kadîrov le primește de la Moscova. „Oamenii nu sunt vinovați că încearcă să-și hrănească familiile”, a declarat o femeie cecenă ai cărei fiu și nepot luptă de partea Rusiei.

Persoanele considerate indezirabile sunt trimise direct pe front

În ciuda clădirilor luxoase și a zgârie-norilor care amintesc de Dubai, Cecenia rămâne una dintre cele mai sărace regiuni ale Rusiei. Unii oameni sunt obligați să meargă la război, deoarece Kadîrov folosește conflictul și ca instrument de represiune. Potrivit materialului publicat de The Economist, persoanele considerate indezirabile de autoritățile cecene sunt trimise direct pe front.

Printre acestea s-ar număra infractori, rude ale opozanților, alcoolici și membri ai comunității LGBT.

Potrivit publicației independente Novaia Gazeta, autoritățile cecene le-ar fi cerut șefilor polițiilor districtuale să găsească lunar între 25 și 50 de persoane care să poată fi constrânse să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării. Evitarea plecării pe front prin plata unei mite ar costa între 250.000 și 500.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 3.000-6.000 de dolari.

Unii ceceni merg voluntar la război

Există însă și ceceni care merg voluntar în război deoarece cred în obiectivele acestuia. Ilias Jamalutdinov s-a înrolat imediat după începutul invaziei. A participat la cucerirea Mariupolului, a fost rănit, dar s-a întors ulterior pe front. El este convins că în spatele războaielor din Ucraina și Cecenia se află aceleași țări occidentale „care au distrus Uniunea Sovietică”.

Pe telefonul mobil păstrează o fotografie veche din primul război cecen. În imagine apare, la vârsta de șase ani, blond și cu o expresie serioasă, înconjurat de oameni înarmați, în timp ce ține strâns în mâini o pușcă automată. Arma i-a fost pusă în mâini de tatăl său, care a luptat de partea forțelor ruse împotriva susținătorilor independenței Ceceniei.

Aproximativ 30 de ani mai târziu, tatăl său i-a binecuvântat decizia de a pleca la război în Ucraina.