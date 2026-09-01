Evaluarea s-a încheiat cu un rezultat neașteptat de slab, consolidând starea de instabilitate de la vârful instituției clujene.

Rezultat dezastruos la examenul pentru conducerea IPJ Cluj

Deși inițial trei ofițeri cu experiență din cadrul structurilor locale își depuseseră candidaturile pentru conducerea IPJ Cluj, concursul s-a transformat rapid într-un eșec.

Ciprian Rus, șeful Poliției Municipale Cluj-Napoca, a fost respins înainte de probă deoarece dosarul său nu îndeplinea cerințele specifice, iar Vasile Iușco, șeful Serviciului de Ordine Publică, nu s-a mai prezentat la evaluare.

Singurul care a susținut examenul în fața comisiei din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a fost comisarul-șef Radu Moșuțan, cel care a condus interimar IPJ Cluj în perioada februarie 2024 – 26 iulie 2026.

În urma susținerii probei, Moșuțan a obținut nota 3,80, fiind declarat respins. În aceste condiții, comanda IPJ Cluj va fi asigurată în continuare, prin împuternicire, de comisarul-șef Marius Savu, ofițer adus recent de la Poliția Capitalei.

Demisie neașteptată la Poliția Municipiului Cluj-Napoca

Situația din județ devine cu atât mai complicată cu cât o altă structură cheie a rămas fără șef titular.

Începând cu data de 1 septembrie, comisarul-șef Ciprian Rus și-a înaintat demisia din funcția de șef al Poliției Municipiului Cluj-Napoca. Ca urmare a acestei decizii, și la nivelul capitalei de județ conducerea va fi preluată tot prin împuternicire interimară.

Astfel, două dintre cele mai importante eșaloane de comandă ale poliției din județul Cluj funcționează fără manageri titulari confirmați prin concurs, depinzând exclusiv de numiri temporare.

Criza de leadership și efectele numirilor temporare în MAI

Eșecul de la examenul pentru IPJ Cluj reflectă o criză profundă de leadership și o lipsă evidentă de cadre calificate pentru nivelul managerial înalt în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Faptul că dintr-un județ întreg un singur ofițer s-a prezentat la concurs și nu a obținut o notă de trecere scoate la iveală deficiențe sistemice în pregătirea, motivarea și selecția resurselor umane.

Recursul prelungit la soluții de avarie prin împuterniciri succesive vulnerabilizează capacitatea decizională a poliției pe termen lung.

Această practică blochează punerea în aplicare a unor strategii predictibile de siguranță publică și menține o stare de incertitudine și demotivare în rândul întregului personal din subordine.

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