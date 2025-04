Tudor Chirilă, actor, muzician și antrenor în emisiunea „Vocea României” de la Pro TV, și-a exprimat opiniile politice încă de la alegerile prezidențiale din 2024, care au fost anulate. A ieșit public la o televiziune și și-a spus părerea despre Călin Georgescu. „Dacă pui cap la cap toate aberațiile, pare un băiat cu pensie specială, retras ca administrator de bloc”, a fost una dintre declarațiile artistului.

Acum, într-o postare pe Facebook, i-a analizat pe candidații la prezidențiale care, în opinia lui, au șanse să ajungă în finala prezidențială. Menționează că nu e jurnalist, însă își spune opinia sinceră. A început cu George Simion, candidatul AUR.

Ce spune Tudor Chirilă despre George Simion

„George Simion e candidatul extremist și suveranist. Are interzis în Republica Moldova, unde este considerat agent de influență rusă care a atentat la ordinea constituțională. Retorica lui este antieuropeană, față de invazia Rusiei în Ucraina a adoptat mai degrabă varianta manipulărilor rusești, a preluat „moștenirea” lui Georgescu și promite să-l aducă într-un fel sau altul la putere, deși nu cred că-l simpatizează prea tare, omu’ i-a luat fața, aburelile lui au funcționat mai bine și e evident mai carismatic, a fost greu de înghițit pentru Simion, nu pare genul modest și smerit”, susține Tudor Chirilă.

„Ce mă deranjează la domnul Simion despre care nu am scris cred decât o dată este, unu, că nu propune și nu întreprinde nimic constructiv și doi, că alimentează valul de ură care împarte societatea noastră în două și se folosește de o retorică fals patriotică ca să împartă românii în «popor» și «trădători», unde trădătorii sunt toți cei cu opinii diferite sau contrare.

Domnul Simion și suveraniștii au un procent baban în Parlament. De când este în parlament nu l-a împiedicat nimic să modifice sau să corecteze legile justiției distruse de PSD și PNL sistematic între 2017 și 2020, pur și simplu să revină asupra modificărilor la codurile de procedură penală sau alte legi care prin modificările lor au scăpat penali și corupți. (…)

Mă deranjează profund că în loc să fie un mediator între cele două tabere domnul Simion a ales să cauționeze acest discurs sau să pună paie pe foc, mai ales în social media, pentru că în viața reală n-a reușit să strângă la niciun miting milioanele de oameni cu care amenința, chiar dacă i-a adus cu autocarele în buna tradiție a partidelor împotriva cărora luptă.

Din perspectiva asta domnul Simion mi se pare un bully politic, un golan al clasei care îi bate pe ăia care nu gândesc ca el, care nu se conformează. Nu văd cum un președinte cu asemenea profil poate să facă pace între români. România are nevoie de un om care să pună bazele reconcilierii dintre noi, nu unul care să adâncească ruptura din societate”.

Tudor Chirilă, dezamăgit de candidatura lui Nicușor Dan

În continuare, Tudor Chirilă vorbește despre Nicușor Dan, pe care recunoaște că l-a votat de două ori pentru Primăria Capitalei. Cu toate acestea, a fost dezamăgit de candidatura lui Nicușor Dan la prezidențiale.

„Nicușor Dan a intrat în cursă considerând că trebuie să fie o alternativă la valul extremisto-suveranist, la mafia transpartinică uselistă și neputințele Elenei Lasconi. Când și-a anunțat candidatura am fost descumpănit și oarecum dezamăgit. Am fost la un referendum inițiat de el, am votat în sensul propunerilor lui, l-am votat ca primar de două ori, consideram că trebuie să-și facă treaba până la capăt să termine proiectele începute și să lupte ca rezultatul referendumului să fie pus în practică, nu să intre în cursa pentru președinție.

Nu sunt un fan Nicușor în mod special. L-am votat însă de două ori. Sunt conștient de lucrurile pe care nu le-a realizat sau pe care nu le-a demarat. Noi, cei angajați în instituțiile de cultură, așteptăm un concurs organizat de primărie de pe vremea lu Firea. Știu că teatrele nu au fost prioritare. Cultura nu e niciodată prioritară pentru majoritatea bucureștenilor și atunci… dar până și asta pot să înțeleg. I-am reproșat lucrul ăsta în mod direct”.

„Este și candidatul care făcut cu adevărat ceva împotriva corupției în zecile de procese intentate diverșilor rechini imobiliari și preocuparea lui pentru patrimoniu ar trebui privită ca o formă de patriotism, conservarea și salvarea patrimoniului înseamnă salvarea trecutului. În treacăt fie spus, Nicușor ar trebui să fie cel mai relaxat dintre candidați, dacă pierde se întoarce la primărie”, și-a încheiat artistul opinia despre Nicușor Dan.

Ce zice Tudor Chirilă despre Crin Antonescu și Victor Ponta

Pe cei doi, cântărețul i-a atacat. „Ponta și Antonescu ar trebui luați la pachet. Poate așa ar fi trebuit să și candideze. Să candideze ca o candidoză a politicii noastre. (…) Victor Ponta este expresia tupeului, aroganței și lichelismului politic lipsit de orice scrupule care să-i pună deoparte măcar o brumă de decență. Orice val care-l poate duce mai departe, orice vehicul politic, indiferent de cât de inadecvat, este folosit fără greață pentru îndeplinirea obiectivelor. (…)

A fost procuror, prim-ministru, parlamentar în mai multe rânduri, secretar de stat, președinte TSD, președinte PSD, cofondator partidul Pro România și după toate posturile astea bifate el se declară acum cel mai vajnic luptător cu sistemul ticăloșit din România. Dar românii uită. Mai mult, Ponta mușcă și mâna stăpânului care l-a băgat în parlament în actualul mandat, adică PSD, și candidează împotriva lui Antonescu reprezentantul USL 3. (…)

La Antonescu nu știi ce să te preocupe mai întâi, dacă a fost turnător sau trântor. Domnii ăștia, Ponta și Antonescu sunt un binom care au făcut mult rău României, dar profitând de memoria scurtă a românilor iată-i pregătiți pentru o nouă rundă. Asta este tot ce a putut să pregătească PSD-PNL, asta au înțeles ei din tot ce s-a întâmplat din noiembrie și până acum”.

Ce părere are Tudor Chirilă despre Elena Lasconi

În final, Tudor Chirilă a vorbit despre Elena Lasconi. „Prima dată când am avut o problemă cu Lasconi a fost când au întrebat-o ce ar fi trebuit să facă președintele în cazul unei invazii militare și nu a știut să răspundă despre CSAT, articolul 5 al NATO, despre convocarea ministrului de externe, a prim-ministrului, etc.”, a spus el.

Și a continuat: „Pa partea umană: probabil că nu avem idee cam ce presupune din perspectiva resurselor emoționale această campanie desfășurată într-un mediu ostil pentru o femeie candidat și care nu e vreo Maia Sandu, nu are experiența politicii mari, doar bune intenții și ceva experiență în administrație.

Dar e o muncă intensă și care dintre noi ar putea să gestioneze pe deplin echilibrat relația dintre emoțional și rațional și să se retragă frumos, să-și ia pierderea acasă doar pentru că a apărut Nicușor Dan și noi scădem în sondaje? E o decizie grea, foarte grea, oricum te-ai uita la ea”, a mai adăugat Tudor Chirilă, care a spus că aceasta nu cunoaște „mecanismele funcției, nici aerul ăsta de duduie emancipată prietenă cu toți românii nu servește neapărat, dar există o candoare și o onestitate în acest personaj care respiră chiar și din frustrările ei și astea sunt două calități pe care oamenii le caută.

Faptul că a dobândit experiență în administrație la Câmpulung și a obținut un nou mandat trecem tot la atuuri. Dacă sunt suficiente, dacă sunt anulate de declarații stupide pe alte părți, aici fiecare apreciază cu ce se mulțumește pentru funcția de președinte”.

