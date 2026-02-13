Parteneriat cu 200 de agenții

România devine cea mai recentă piață vizată de strategia TUI de extindere în Europa de Est, alăturându-se regiunii din care mai fac parte Polonia și Cehia. „Intrarea TUI pe piața din România marchează un nou pas în strategia noastră de creștere: deschidem o nouă piață, ajungem la noi segmente de clienți și ne extindem portofoliul de produse”, a declarat Sebastian Ebel, CEO al grupului TUI.

Conform Andreei Petrișor, managing director TUI România, compania intenționează să deschidă până la cinci agenții proprii pe plan local până la finalul anului 2026, completând o rețea inițială de 200 de agenții partenere. „Filiala este acum parte din grup. Suntem aproape zece angajați, dar vrem să ne extindem. Dorim să devenim parte integrantă a pieței și să colaborăm strâns cu partenerii locali”, a precizat aceasta.

Destinațiile disponibile la lansare

La lansare, TUI România pune accent pe destinații preferate de turiștii locali, precum Turcia, Grecia, Spania, Cipru, Egipt și Tunisia, precum și pe locații exotice precum Zanzibar, Jamaica, Mexic și Maldive. Pachetele de vacanță sunt disponibile cu plecări din patru aeroporturi din țară: București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, iar compania plănuiește extinderea opțiunilor de plecare. Rețeaua de parteneri ar putea ajunge la 500 de agenții până în 2026, alături de deschiderea unor agenții proprii.

În cadrul unei întâlniri recente cu prim-ministrul Ilie Bolojan, CEO-ul TUI, Sebastian Ebel, a discutat despre potențialul turistic al României. Printre subiectele abordate s-au numărat îmbunătățirea conectivității prin aeroporturi, dezvoltarea sectorului IT local și crearea de locuri de muncă în turism. Decizia de a înființa un hub IT în România a fost deja luată, urmând ca locația exactă să fie stabilită.

Grupul TUI este lider mondial în turism

Grupul TUI, cu sediul central în Germania, este cel mai mare operator turistic integrat din lume, oferind servicii complete pentru peste 34,7 milioane de clienți. Compania deține peste 460 de hoteluri premium, 18 nave de croazieră și un portofoliu vast de servicii turistice incluzând zboruri, cazare și croaziere. Acțiunile TUI sunt listate la Bursa de Valori din Frankfurt.

Libertatea a fost la evenimentul de lansare și a discutat cu Mircea Tudose, Managing Director, Expansion Businesses TUI, despre cum a fost luată decizia de expansiune în România și care sunt principalele atuuri pe care le are țara noastră în atragerea turiștilor.



