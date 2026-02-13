Libertatea: De când scanați țara noastră?

Mircea Tudose: Am început assessment-ul (n.r.: evaluarea) de expansiune de mai mulți ani. Cred că planurile s-au construit mai mult în a doua parte a anului 2024. În 2025 am luat decizia de expansiune, începând cu partea de outgoing, cu tur operatorul. Dar, mă rog, noi suntem ca și grup, monitorizăm constant în ce țară putem să ne extindem, ce produse putem să adăugăm, ce putem să vindem, deci e un proces continuu. Dar în România ne-am concentrat în mod particular în ultimul an jumate.

Libertatea: Sunt două tipuri de turism, outcoming și incoming, gusturile turistului român se cunosc și ele, cu ce vine TUI în plus în momentul de față, față de ofertele care există pe piață pentru turismul extern?

Mircea Tudose: Cred că sunt trei lucruri care sunt foarte particulare nouă. În primul rând, produsele pe care le aducem. Noi, fiind un operator de turism integrat, avem produse proprii, hoteluri, brand-uri proprii, unele dintre ele deja cunoscute în piață, altele pe care le aducem noi și le vom face cunoscute în piață. Destinații noi, pe care noi le operăm și le vindem în vest, dar încă nu sunt cunoscute în România. Doi, aducem tehnologia pe care o folosim deja în multe dintre piețe, o aducem și în România, conectată la tot inventarul TUI cu toate capabilitățile noastre, aplicația noastră care va fi diferită față de ce se oferă în piață. Și trei, pe lângă brand, serviciul TUI, adică ce garantăm noi consumatorilor că vor avea și ce le oferim de mulți, mulți ani de zile în toate piețele din restul Europei și din lume.

Libertatea: Adică un zâmbet de la început până la final.

Mircea Tudose: Da, un zâmbet de la început până la final și știm că suntem responsabili de a le câștiga și de a le respecta încrederea. Încrederea e foarte importantă pentru noi, pe asta ne-am clădit brand-ul, pentru asta suntem cunoscuți.

Libertatea: Cel mai mare grup turistic din lume, TUI, vine și cu propunerea pentru viitorul apropiat, mai ales să-și aducă turiști în România. Care ar fi atuurile? Ce v-a zgândărit retina când v-ați uitat către România?

Mircea Tudose: În primul rând, în nume personal pot să spun că, na, ca și român știu că există potențialul ăsta foarte mare al României ca și destinație turistică și produs turistic. Deci noi avem niște avantaje naturale aici, niște produse turistice foarte, foarte diferențiate, care nu sunt suficient de cunoscute. Ele sunt extrem de bune, extrem de importante pentru un turist care vine în România, dar încă nu sunt suficient de cunoscute sau accesibile. Și când zic că accesibile, mă refer strict la cât de ușor este să ajungi în Delta Dunării, cât de ușor este să ajungi să experimentezi turism de aventură în Transilvania. Deci România, din punct de vedere al exportului turistic, are un potențial imens. Macroeconomic este într-o situație mai bună, unde există mai multe opțiuni de a lucra cu antreprenor local, de a dezvolta produse turistice aici, de a face experiențe locale. Și, trei, există și mult mai multă deschidere de la antreprenorii locali și de la cei care produc turism aici să facă populare produsele lor în toate piețele, nu numai în piețele care știu câte ceva despre România, ci în toate piețele globale.

Libertatea: Sunteți un dealer de turism obișnuit într-o agenție la stradă și intru eu ca turist în străinătate. Aveți 15 ani de experiență în turism în afară. Intru cu dorința să vin în România. Ce mi-ați recomandat? Ce pachet mi-ați vinde? Vindeți-mi România!

Mircea Tudose: E foarte ușor să vinzi România, pentru că România e o destinație în care primești absolut orice. De multe ori, într-o vacanță, te gândești ce fac? Mă duc la mare și stau șapte zile și mă plictisesc și după aia mă întorc înapoi? Eu cred că România nu e despre asta. Cred că România poate să ofere o experiență completă. Adică, unu, poate să ofere mare, soare și plajă, relaxare, dacă asta e ceea ce vrei. Doi, poate să ofere experiențe, orașe, cultura, ceea ce din nou mulți vor, și, trei, poate să ofere aventură, natură. Sau poate să le ofere pe toate într-un singur sejur de 10 zile. Și sunt puține, puține țări în lume care pot să ofere asta.

Libertatea: TUI în trei cuvinte.

Mircea Tudose: Primul este despre produs. Al doilea cuvânt este trust (n.r.: încredere). Suntem o companie care vinde încredere. Și, trei, tehnologie. Suntem o companie care a devenit în esență o companie și de tehnologie.

