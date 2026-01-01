Schemă pusă la punct pentru obținerea unui teren în Kiev

Un apropiat al lui Volodimir Zelenski, Oleksii Cernîșov este al șaselea suspect într-un dosar de corupție de amploare din sectorul construcțiilor, care implică funcționari de rang înalt ai statului.

Potrivit anchetatorilor, un dezvoltator imobiliar din Kiev a pus la punct o schemă pentru a obține ilegal un teren din capitală destinat construirii unui complex rezidențial.

În acest scop, acesta ar fi apelat la conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale, iar ministrul, împreună cu secretarul de stat, un consilier ministerial și directorul unei întreprinderi de stat, ar fi creat condițiile necesare pentru transferul terenului către respectiva companie de stat.

Ulterior, aceasta a încheiat ilegal contracte de investiții cu firma de construcții favorizată.

Terenul a fost subevaluat

Conform acordurilor, dezvoltatorul trebuia să ofere statului o parte din apartamentele viitoare, proporțional cu valoarea terenului.

Pentru a reduce semnificativ această contribuție, terenul și clădirile existente au fost evaluate de aproape cinci ori sub valoarea reală, diferența față de prețul de piață depășind 1 miliard de grivne (23,62 milioane de dolari).

În cazul executării contractelor, statul ar fi suferit pierderi considerabile, situație prevenită prin confiscarea terenului la solicitarea NABU și SAPO.

Mită pentru oficiali

Pentru a asigura succesul schemei, dezvoltatorul i-ar fi „recompensat” pe ministru și pe persoanele desemnate de acesta prin acordarea unor reduceri substanțiale la apartamente din complexe rezidențiale deja construite.

Astfel, prețul pe metru pătrat a crescut de la aproximativ 1.000 de grivne la 8.000 de grivne, în condițiile în care valoarea minimă de piață era de circa 30.000 de grivne pe metru pătrat.

În acest mod, fostul ministru ar fi obținut un beneficiu ilegal estimat la peste 14,5 milioane de grivne (342.500 de dolari). La cererea procurorilor, majoritatea apartamentelor dobândite ilegal au fost, de asemenea, confiscate.

Faptele imputate fostului ministru sunt încadrate juridic conform mai multor articole din Codul penal al Ucrainei, inclusiv tentativă, complicitate, abuz în serviciu și luare de mită în proporții deosebit de mari. Stabilirea măsurii preventive în cazul său este în curs.

Ceilalți participanți la schemă au fost puși sub acuzare la începutul lunii, instanța dispunând pentru trei dintre ei arest preventiv cu posibilitatea depunerii unei cauțiuni între 20 și 100 de milioane de grivne, iar pentru alți doi – măsura cauțiunii.

