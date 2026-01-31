Polițiștii au deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală asupra unui minor

Polițiștii au fost sesizați joi, 30 ianuare, de mama unei fete de 13 ani că fetița a fost victima unor acte de natură sexuală la o unitate de învățământ din comuna Dârmănești. Potrivit cercetărilor, un profesor este acuzat că ar fi sărutat pe obraji şi pe buze pe minoră.

„Din verificările efectuate a rezultat că, la data de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla pe holul școlii gimnaziale din comuna Dârmănești, un cadru didactic de 64 de ani, ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji și buze”, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Sâmbătă, 31 ianuarie, în urma verificărilor efectuate de catre polițiști, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

IPJ Argeș a transmis că cercetările sunt continuate sub coordonarea unități de parchet, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost comisa fapta și dispunerii măsurilor legale care se impun.

„Precizăm că pe parcursul întregului proces penal sunt respectate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea definitivă a cauzei”, au mai spus reprezentanții IPJ Argeș.

Serie de incidente în unităţile şcolare din Argeș

Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a convocat, pentru luni, 2 februarie, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş şi ai structurilor de ordine publică, pentru a analiza o serie de incidente petrecute în unităţile şcolare de pe raza județului.

„Am decis să convoc de urgenţă, pentru luni, 2 februarie, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş şi ai structurilor de ordine publică, pentru analiza o serie de incidente de netolerat în unităţile şcolare şi pentru a stabili măsuri clare care să garanteze siguranţa în şcoli şi în imediata lor vecinătate. Această decizie vine în urma unor evenimente grave petrecute în ultimele zile în unităţi de învăţământ din judeţul Argeş”, a anunţat, sâmbătă seară, prefectul judeţului Argeş.

Ioana Făcăleață a numit trei incidente grave petrecute în ultimele zile în unităţi de învăţământ din Argeş.

„La o școală din Dârmănești, situația este de o gravitate extremă: o elevă de doar 13 ani a reclamat că un profesor, în vârstă de 64 de ani, ar fi avut un comportament neadecvat la adresa sa. La acest moment profesorul se află la audieri. La o școală din Costești, doi elevi au fost implicați într-o bătaie și au fost reținuți, iar alți 41 de elevi care au asistat la incident au fost sancționați. La un liceu din Pitești, un elev a agresat doi muncitori care desfășurau lucrări în incinta unității de învățământ”, a precizat ea.

De asemenea, pe parcursul anului 2025 au fost 85 de acte de violență în școlile din Argeș, iar în ultimele patru luni – 29 de incidente, a mai precizat prefectul județului.

„Nu voi tolera astfel de situații. Copiii noștri trebuie să fie în siguranță la școală și de aceea le cer și cadrelor didactice mai multă vigilență! Mulțumesc Poliției Argeș pentru modul profesionist în care a intervenit până acum. Cer vigilență maximă și aplicarea legii în litera și spiritul ei în continuare! Nu putem și nu vom asista pasivi la astfel de comportamente. Siguranța copiilor noștri nu este negociabilă!”, a spus Ioana Făcăleaţă.