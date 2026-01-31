Mâncare expirată și urme de rozătoare într-un local celebru

Odată frecventat de elita literară londoneză, pubul „The Fitzroy Tavern” vechi de 170 de ani, este infestat cu excremente de șoareci și muște de fructe, potrivit unui raport de igienă alimentară, citat de Daily Mail, în care se menționează că este „necesară” o „îmbunătățire urgentă”.

Inspectorii sanitari au constatat, de asemenea, că personalul nu se spăla regulat pe mâini și că mâncarea era servită după data de expirare.

Sosurile erau oferite clienților deși depășiseră termenul de valabilitate cu 17 zile, iar unele produse alimentare erau păstrate în frigider de până la zece ori mai mult decât limita admisă. Iaurtul în stil grecesc era comercializat la zece zile după data la care trebuia aruncat, iar brânza feta bătută rămăsese în meniu deși expirase de patru zile, conform raportului obținut printr-o cerere de acces la informații. De asemenea, puiul gătit, humusul și crema de ouă erau servite după expirarea termenului de consum.

Localul a primit nota zero la igienă, în condițiile în care unitățile din sectorul alimentar din Marea Britanie primesc un rating de la zero la cinci stele în funcție de igiena lor.

Istoria pubului

Inițial o cafenea, localul a fost transformat într-o tavernă în 1856 și administrat de proprietarul german Heinrich Hundertmark, poreclit Hundred Marks. După Primul Război Mondial, localul a fost preluat de Judah „Pop” Kleinfield, care a devenit mai târziu maestru croitor pe Savile Row, iar clădirea a devenit un punct de întâlnire al artiștilor din capitală sub numele actual.

Localul, care are propria autobiografie, a fost numit cel mai bun restaurant-pub din Anglia în 2017, după o reamenajare majoră în urma preluării de către Samuel Smiths Brewery.