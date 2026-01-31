Secretarul de stat a propus ca România să se alăture țărilor care discută restricționarea accesului copiilor și adolescenților la aceste platforme.

„Părerea mea este că suntem la ceasul al 12-lea. Copiii sunt sub impact major şi trebuie să înţelegem că pe reţeaua de socializare lăsând violenţa fizică, copiii pot fi sub efectul bullying-ului, a agresiunilor psihice, a agresiunilor din partea colegilor lor, să fie stigmatizaţi, să fie sub stres. Şi acest lucru nu face bine deloc pentru copii”, a spus Raed Arafat la Antena 3.

El a oferit ca exemplu modelul Finlandei, unde copiii sunt pregătiți încă din primii ani de școală pentru a face față mediului online, iar părinții sunt instruiți cu privire la impactul rețelelor sociale.

„Limitarea accesului, fără educație, nu rezolvă problema. Este esențial un proces educațional solid, atât pentru copii, cât și pentru părinți, așa cum se întâmplă în Finlanda, unde elevii învață de mici cum să intre în spațiul online, cum să analizeze informația și cum să gândească critic”, a spus Raed Arafat.

Acesta a atras atenția și asupra comportamentului multor părinți care le oferă copiilor telefoanele și acces nelimitat la platforme precum TikTok doar pentru a-i ține ocupați.

„Părinții trebuie să înțeleagă impactul real al acestui obicei asupra copilului. Educația lor trebuie să meargă mână în mână cu măsurile de limitare a accesului la rețelele care pot avea efecte negative”, a mai precizat Raed Arafat.

În contextul recentelor incidente în care au fost implicați minori, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență consideră că România ar trebui să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja restricționarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare.

„Copilăria și adolescența nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, a concluzionat Raed Arafat.