„Fă-i o poză copilului meu”. Povestea uneia dintre cele mai tulburătoare imagini din Turcia, spusă de fotograful care a surprins-o

Altan a condus marți, 7 februarie, de la Ankara până în orașul Kahramanmaraș, sudul Turciei. Și-a croit drum în urma cutremurului și a dat peste un complex de apartamente prăbușit.

Familiile săpau printre dărâmături în căutarea rudelor îngropate, dar un bărbat cu o geacă portocalie care stătea nemișcat în mijlocul molozului i-a atras atenția.

„Când m-am uitat mai atent, am văzut că ținea o mână. Așa că am început să fac fotografii”, a spus Altan, pentru The Guardian.

„Fă-i o poză copilului meu”

Hançer a văzut că Altan i-a făcut poze, și, cu voce tremurândă, i-a cerut să continue.

„Fă-i o poză copilului meu”, i-a spus Hançer. Pentru o clipă, el a dat drumul mâinii fiicei sale, pe care o chema Irmak, pentru a-i arăta fotoreporterului unde se afla fiica sa.

Mesut Hancer, ținând mâna fiicei sale ucise de cutremur | Foto: Profimedia

„Am văzut capul unei persoane sub dărâmături. L-am întrebat cum îi cheamă pe el și pe fata lui. Era puțin departe și nu puteam să-l aud bine”, a descris Altan.

„Mi-am spus: «Ce durere insuportabilă!». Ochii mei erau plini de lacrimi și îmi era greu să nu plâng când făceam pozele. Am mai stat puțin după ce am făcut pozele. Mă așteptam să vină cineva să scoată fata. Din păcate, nimeni nu a făcut-o”, a mai spus Altan.

Altan a trebuit să-i lase în urmă pe Hançer și Irmak pentru a continua documentarea cutremurului pentru Agence France-Presse, unde a lucrat în ultimii 15 ani.

Tatăl a stat trei zile lângă fiica lui moartă

Irmak avea 15 ani când a murit în urma cutremurului devastator de luni, 6 februarie, care a luat zeci de mii de vieți în Turcia și Siria. Fata a fost înmormântată zilele trecute. Hançer a povestit pentru presa germană că fiica lui nu a dormit acasă în noaptea cutremurului, ci pe o canapea, în apartamentul bunicii, situat într-un bloc cu 10 etaje.

Bărbatul a mărturisit că a stat trei zile lângă fiica lui moartă, refuzând să-i dea drumul de la mână.

„Am înnebunit de durere. Am sperat că pot să-mi salvez «prințesa» cu mâinile goale. Dar am fost neputincios. În cele din urmă, a trebuit să o abandonez sub dărâmături”, a spus părintele îndurerat, pentru Bild.

Bărbatul și-a pierdut și doi frați în cutremur, iar mama lui încă zace sub dărâmături.

