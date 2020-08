Turele offroad, o altfel de vacanță în pandemie. Pasionații aleg izolarea pe patru roți, în vârful muntelui: „Avem o țară frumoasă pe care unii nu ajung să o vadă”

„Libertatea” a participat, la începutul lunii, la tura Transcarpatica 2020 unde, timp de patru zile, șoferii s-au aventurat pe trasee grele, într-o cursă în care fiecare participant e un căștigător, deși avem un singur premiu: peisajele montane care îți taie răsuflarea.

Vârfurile Ștubeaua, Fratoșteanu și Cindrel, Valea Oltului și Valea Frumoasei au fost doar câteva repere aflate anul acesta pe traseul offroad.

La intrare în Cârtișoara, aliniate ca în showroom, opt mașini de teren torc ca niște feline. E prima strigare din Tura Transcarpatica din acest an. Se stabilește ordinea în care se pornește, în funcție de experiența șoferilor, strategic, ca la o echipă de fotbal. Apoi, se pun stațiile pe aceeași frecvență, ca să se poată comunica. Toată lumea știe programul primei zile: Go!

George Miriță este organizatorul și va fi deschizător de drum. Călăuza, cum îi place să-și spună. „Am găsit o descriere a unui domn care a trăit prin 1930, înaintea Primului Război și spunea că o călăuză este omul care-ți explică locurile. Dacă tu nu știi pe unde te duci, pe unde-ți petreci timpul, nu știi cum se cheamă locul, nu e nicio diferență între tine și celelalte animale care pasc prin preajmă …”, povestește George, care explică, astfel, și de ce și-a botezat inițiativa „Călăuza offroad”.

„La drumul în ac de păr, facem stânga! Păstrăm distanța, că e praf”, anunță prin stație. Se tot adună kilometri prin pajiști, văi, dealuri, goluri alpine. Transcarpatica înseamnă Transfăgărășan, Transalpina, Transcindrel și Strategica, dar se merge foarte puțin pe asfalt. Mașinile grele cer drumuri pe măsură, așa că se merge aproape doar pe cele forestiere.

Prânzul se ia la aproape 2000 de metri altitudine și 18 grade Celsius. Din mașini răsar masă pliabile, care se umplu rapid cu mâncarea adusă de-acasă. Cu burta plină, parcă și pozele ies mai bine, așa că toată lumea se învârte acum după cel mai bun cadru. Mașini și oameni, pe acoperișul lumii.

Se pornește din nou la drum. Nu înainte de a aduna și sticlele lăsate în urmă de alții.

După alte două ore de urcat pieptiș și coborât cu grijă, se ajunge la locul de campare. A fost prima zi. Dragoș face cafea pentru toată lumea dintr-un aparat-minune cu presiune de 12 bari. Dușurile portabile, cu presiune și ele, sunt o altă inveție care amintește de civilizație. În schimb, corturile sunt clasice. La fel și cărnurile de pe grătar.

Discuțiile sunt specializate. Se vorbește despre motoare, oglinzi, șasie, cabluri de ambreiaj sau accelerație, troliu. Discuția baritonală este spartă de o voce de femeie, la fel de pasionată. Elena este singura șoferiță de 4X4 din grup. „Ușor-ușor m-au acceptat. În continuare sunt oameni care se uită așa, un pic ciudat, dar nu contează așa mult. Cea mai drăguță reacție a bărbaților e când mai iau mașina cu mine la birou și mă chinui să cobor în pantofior cu toc și rochiță sau fustiță…”, glumește Elena Dumitrache.

Tânăra face de peste trei ani offroad și a investit mult în pasiunea ei. Lucrează în domeniul imobiliar și spune că drumurile de munte mai șterg din stresul de la muncă.

Când te uiți în jos și vezi un kilometru în care te-ai face ca în mașina de spălat, și vezi cum pleacă mașina și ai senzația că nu poți s-o controlezi sau s-o oprești, alea sunt cele mai dure momente… Nu pot să spun că pe mine nu mă sperie, dar îmi și place senzația per total, și sperietura aia are farmecul ei.

Elena Dumitrache: