Pompierii au fost chemați la fața locului pentru a ajuta la evacuarea turistului de pe monumentul emblematic al orașului.

Inițial, echipajele de salvare au urcat în turn pentru a acorda primul ajutor, însă starea precară a bărbatului a făcut imposibilă coborârea acestuia pe scările abrupte.

Pentru a rezolva situația, salvatorii au folosit o autoscară pentru a ajunge la nivelul turnului cu clopot. Victima a fost fixată pe o targă și scoasă cu grijă printr-o fereastră. Apoi, targa a fost așezată în coșul autoscării și coborâtă în siguranță la sol.

După evacuare, turistul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Nu au fost făcute publice detalii despre identitatea sau naționalitatea sa.

Operațiunea de salvare a atras atenția multor vizitatori aflați în zonă, care au urmărit cu îngrijorare desfășurarea acțiunii la mare înălțime.

Construit pe ruine romane, turnul cu clopot al catedralei Catedrala San Giusto Martire din Trieste oferă o priveliște panoramică asupra orașului și a Mării Adriatice.





