Acesta tocmai coborâse dintr-un elicopter din Mykonos, închiriat de familia sa.

Autoritățile elene au declarat că pilotul aeronavei și doi ingineri de la sol au fost reținuți după incident.

„Ancheta noastră s-a concentrat pe o posibilă neglijență”, a spus o sursă din poliție. „Din mărturia martorilor au apărut întrebări cu privire la motivul pentru care lamele nu erau oprite atunci când pasagerilor li s-a permis debarcarea, luni”.

Victima, identificată ca Jack Fenton, a fost ucisă pe loc. Urma să se întoarcă în Marea Britanie cu un avion privat, după ce a fost în vacanță cu părinții săi pe insula Mykonos.

Părinții lui Fenton zburau cu un alt elicopter în momentul tragediei.

O flotă de limuzine în așteptare trebuia să ducă grupul la aeroport, de pe heliport.

Ziarul grec Protothema a spus că personalul de pe heliport a ghidat pasagerii din aeronavă, dar Fenton, primul care a debarcat, s-a întors în mod neașteptat și s-a îndreptat către elicopter, în timp ce motoarele acestuia erau încă în mișcare.

Superior Air a transmis că au fost respectate protocoalele de siguranță atunci când elicopterul a aterizat la Atena.

