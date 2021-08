Turiști evacuați cu bărci și iahturi din stațiunile turce. „Cum a apărut acest foc atât de repede, în cinci minute?”

Șase persoane au murit și peste 500 au ajuns la spital, în urma incendiilor care au izbucnit în Turcia. De miercuri, până la 101 incendii de pădure au izbucnit în Turcia, majoritatea fiind în regiunile sudice. Autoritățile turcești au reușit să controleze 91 dintre ele, dar zece încă provoacă mari probleme.

În orașul Bodrum, trei hoteluri de cinci stele au fost evacuate. Imaginile distribuite de primarul din Bodrum pe Twitter arată că incendiile încă ard în primele ore ale dimineții dimineața.

Mass-media locală a difuzat, de asemenea, imagini dramatice în care oamenii fugeau din zonă împreună cu bunurile lor, în timp ce un incendiu se apropia rapid de oraș de pe un munte împădurit.

