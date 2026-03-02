Telejurnalul va avea și o ediție de noapte

Tot din 2 martie, TVR 1 introduce și o ediție de noapte a „Telejurnalului”, difuzată de luni până vineri, de la ora 23.00, prezentată de Eugen Rusu. În noua structură, oferta informativă a posturilor publice este completată de „Ora de știri”, la TVR 2, de la 18.00, „Jurnal cultural”, la TVR 1, de la 20.00, și „Sport Express”, la TVR Sport, de la 21.00. Programele pot fi urmărite și online, pe platforma TVR+ și pe portalul tvrplus.ro.

Cum va fi noul format al „Jurnalului cultural”

În cazul „Jurnalului cultural”, difuzat zilnic de la ora 20.00, prima parte va fi dedicată actualității culturale, iar a doua va include interviuri ample, sub genericul „În spatele imaginii”. Emisiunea îi are în continuare la pupitru pe Camelia Văcaru, Bogdan Stănescu și Nadine Vlădescu.

INTERVIU cu Mihai Rădulescu: Jurnalul de seară este programul-locomotivă al oricărui post TV generalist

Iulian Ioncea: Cum ai primit vestea că vei prezenta „Telejurnalul” de la ora 19.00, de luni până vineri? Te așteptai la acest lucru sau ai fost luat prin surprindere?

Mihai Rădulescu: Jurnalul de seară este programul-locomotivă al oricărui post TV generalist și, de regulă, dă semnalul intrării în prime-time, spațiul de maximă audiență al zilei, care în România este între orele 19.00 și 23.00. Prin mutarea Telejurnalului TVR la ora 19.00, putem profita mai bine de acest prime-time.

Iar speranța noastră este că telespectatorii vor aprecia faptul că le oferim știrile zilei mai devreme, nu după ce vor fi fost difuzate de celelalte canale generaliste. Desigur că nu va fi ușor, bătălia e dură la ora 19.00. În plus, pentru început e nevoie de un efort de adaptare și de recalibrare a fluxului redacțional.

Avem însă o echipă experimentată la Știri. Iar mie îmi plac provocările, competiția, cred că numai așa se ajunge la progres. Pe lângă emoția pozitivă a unui nou început, implicarea mea în acest proiect vine și cu alte trăiri. Înseamnă deopotrivă satisfacție și recunoaștere profesională, o dovadă de încredere și o mare responsabilitate.

Ce aduce nou „Telejurnalul” de la ora 19.00? De ce ar trebui publicul să aleagă TVR pe un interval orar unde se bat deja marile televiziuni din România?

Mihai Rădulescu: Tradiție înseamnă că vom păstra elementele definitorii ale Telejurnalului TVR: știri de încredere, verificate, cu adevărat de interes public, adică tot ce influențează direct viața comunității. Modernul vine din mai multe direcții: preocupare pentru tendințe, pentru zona de tehnologia informației, o grafică nouă, în care imaginea să fie cu adevărat regina ecranului, o „împachetare” atractivă a subiectelor.

Important e echilibrul, inclusiv între știri interne și externe, dar avem experiență și vom găsi în continuare „dozajul” optim.

Mai avem un mare atu, cred eu: normalitatea. Cred că, bombardați cu atâtea știri senzaționaliste, multe la limita dezinformării și chiar peste, cu prezentări stridente și tonuri de panică, românii vor resimți tot mai mult nevoia de acea normalitate pe care le-o oferim noi, prin selecția, realizarea și prezentarea știrilor. Nu tragem știrile de păr și nici nu-i tragem pe telespectatori de mânecă prin orice mijloace. Îi informăm „doar”, cât putem de corect.

Ai o experiență de aproximativ 30 de ani în presă. Cum crezi că s-a schimbat această meserie de-a lungul timpului?

Mihai Rădulescu: Am parcurs toate treptele unei cariere jurnalistice și am alături o echipă bună, experimentată, ceea ce mă protejează de surprize neplăcute. Evident, acestea nu sunt cu totul excluse, dar după atâția ani de presă, sunt mai bine pregătit să le fac față. Sunt ani mulți, dar, paradoxal și din fericire, nu am deloc senzația că sunt de-o viață în TVR. Asta pentru că am făcut de toate, am schimbat mereu proiectele.

Care este cea mai plăcută amintire a ta din presă? Dar cea mai neplăcută?

Mihai Rădulescu: Cred că fiecare etapă profesională a avut timpul și rolul ei, așa încât nu mi-aș dori să revin asupra unei etape anume. Adrenalina reportajului de pe teren a fost formidabilă, dar la fel pot spune acum și despre adrenalina pe care mi-o oferă prezentarea unui jurnal de știri. Lucrurile se leagă însă, în alt fel. Mă mai surprind uneori, în studio, în timp ce urmăresc materialele colegilor reporteri, gândindu-mă cum aș fi făcut eu un anumit subiect sau stand-up. Prima dragoste nu se uită, s-ar putea spune…

Sunt foarte multe amintirile încărcate de emoție. Poate cea mai copleșitoare amintire rămâne relatarea de pe acoperișul Palatului Apostolic din Vatican, de la primirea Patriarhului Teoctist de către Papa Ioan Paul al II-lea, în Piața Sfântul Petru, plină „ochi” de credincioși, în octombrie 2002. Locul era cuprins de o energie incredibilă și eu descriam tot acest tablou minunat de undeva de sus, sub un soare blând.

La polul opus, să vă mărturisesc și cea mai periculoasă ipostază. E vorba despre relatările din mijlocul minerilor și al localnicilor revoltați și extrem de agresivi inclusiv față de jurnaliști, la Mineriada din 1999. Nu intru în detalii despre tratamentul de care am avut parte la Costești și Râmnicu Vâlcea, ca de altfel și jurnaliștii altor posturi TV sau publicații. Ca să vă faceți o idee, vă spun doar că au existat situații când am scăpat teafăr doar… deghizat.

Sunt situații în care pregătirea unor emisiuni, documentarea și preocuparea pentru abordări cât mai potrivite sunt tot atâtea griji pe care le „transfer” și acasă. Am însă noroc că soția lucrează tot în presă și mă înțelege pe deplin, își asumă faptul că în acele momente sunt absorbit total de munca mea. Ba chiar îmi dă o mână de ajutor, cu un sfat, cu o informație, când e cazul – și de multe ori este. Meseria de jurnalist nu se face doar în redacție, continuă și acasă – asta e lege!

Unde crezi că te-ai fi aflat astăzi, dacă nu ajungeai la TVR și nu făceai presă? Ce altă meserie crezi că ai fi putut avea?

Mihai Rădulescu: Dacă nu aș fi ajuns în televiziune, probabil că aș fi rămas la activitatea care m-a atras în adolescență: presa scrisă, zonă în care am și lucrat în primii ani de jurnalism, la două cotidiane naționale. Aș fi făcut presă scrisă, fie ea și doar online, ținând cont de declinul publicațiilor tipărite. Jurnalismul a fost mereu prima și poate singura opțiune.

Cine este Mihai Rădulescu, omul din spatele prezentatorului TV? Cum te-ai descrie, atât pe larg, cât și în doar 2-3 cuvinte? Ce hobby-uri ai?

Mihai Rădulescu: Îmi place și mi-a plăcut întotdeauna cartea. Să învăț, să citesc. Apoi, filmul și sportul sunt marile mele pasiuni. Mă uit la competiții sportive, dar și practic sporturi de când mă știu. Și acum joc fotbal și tenis cu prietenii, săptămânal.

În ce alte proiecte mai ești implicat la Televiziunea Română?

Mihai Rădulescu: TVR Moldova este un proiect de suflet pentru mine, poate și pentru că i-am descoperit pe românii de peste Prut încă din anii ’90, când am fost în deplasări și chiar corespondent la Chișinău.

Ulterior, am moderat acolo mai multe serii de dezbateri electorale. Am urmărit permanent evoluțiile din Republica Moldova, ceea ce mă ajută enorm în coordonarea editorială – care, cu excepția câtorva deplasări pe an, se realizează de la distanță.

Se întâmplă lucruri foarte interesante acolo pentru orice jurnalist, în plus am avantajul de a avea la Chișinău o echipă tânără și talentată, cu energie și elan. Sunt tot atâtea motive pentru care sunt convins că, în continuare, voi găsi resursele necesare pentru a acorda atenția cuvenită studioului TVR Moldova.

Cine este Mihai Rădulescu

Mihai Rădulescu este jurnalist senior al Redacției de Știri TVR și coordonator editorial al TVR Moldova din 2021.

Cu o experiență de peste 30 de ani în presă, Mihai Rădulescu a fost reporter de teren, realizând sute de reportaje și transmisiuni directe de la evenimente politice interne și internaționale. Ulterior, a devenit prezentator de jurnal și moderator de ediții speciale și talk-show-uri. Pe lângă activitatea din televiziune, este implicat frecvent în moderarea de conferințe și dezbateri pe teme politice, economice și sociale.

