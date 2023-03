De când Elon Musk a preluat controlul asupra companiei, în octombrie 2022, el a amenințat că va elimina bifa care confirma identitățile utilizatorilor precum oficiali guvernamentali, corporații, jurnaliști, celebrități și alți utilizatori cu audiențe mari.

„La 1 aprilie, vom începe să renunțăm la programul nostru moștenit (n.r. – de la fosta conducere) de verificare și să eliminăm bifele vechi”, a transmis compania.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…