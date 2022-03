Twitter a eliminat o postare a Ambasadei Rusiei la Londra care susținea că atacul asupra maternității din Mariupol a fost înscenat

Biroul premierului britanic a acuzat ambasada Rusiei la Londra de dezinformare, după ce reprezentanții ei au publicat pe Twitter mai multe imagini cu bombardamentul de miercuri din orașul ucrainean Mariupol despre care au scris că sunt false.

Într-un alt mesaj pe Twitter, ambasada Rusiei a susținut că o bloggeriță ucraineană din industria de frumesețe „a jucat rolul ambelor femei însărcinate” în fotografiile pe care le-a evidențiat.

Ambasada Rusiei din Londra a preluat și alte narațiuni ale Kremlinului cu privire la război, publicând miercuri afirmații potrivit cărora ucrainenii plănuiau „o provocare cu toxine” pentru a acuza Rusia că folosește arme chimice.

The Russian Embassy doesn’t mention she’s clearly pregnant in images on her Instagram account, hence why she’d be in the MATERNITY HOSPITAL RUSSIA BOMBED https://t.co/zt6D22MFlX https://t.co/pshnp4jx8r pic.twitter.com/WVp1FPg0ZR