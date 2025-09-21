Echipa clujeană și-a consolidat dominația în competiție, adăugând acest trofeu celor câștigate în 2016, 2018, 2021 și 2022. Interesant este că ultimele trei ediții au fost disputate împotriva aceleiași echipe.

Primul sfert al meciului a fost echilibrat, dar campioana s-a desprins ulterior, menținându-și avantajul până la final. Daron Russell a fost cel mai prolific jucător al învingătorilor, marcând 21 de puncte.

Performanțe notabile au avut și Patrick Neal Richard cu 17 puncte, Iverson Latrell Molinar Jones cu 18 puncte și Trey Leavitt Woodbury cu 11 puncte. Pentru CSO Voluntari, deținătorii Cupei României, s-au remarcat Lee Edward Skinner și Sacar Kofi Assante Anim.

U-BT Cluj-Napoca a câștigat Supercupa României la baschet masculin, după ce a mai obținut acest trofeu în 2018, învingând CSM CSU Oradea cu 83-76 (20-19, 20-20, 29-14, 14-23) în Arena „Antonio Alexe” din Oradea.

