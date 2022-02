„Ucraina a depus o plângere împotriva Rusiei la CIJ. Rusia trebuie să răspundă pentru manipularea conceptului de genocid pentru a justifica agresiunea. Cerem o decizie urgentă prin care să se ordone Rusiei să înceteze acum activitatea militară şi ne aşteptăm ca procesele să înceapă săptămâna viitoare”, a scris Volodimir Zelenski pe Twitter.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.