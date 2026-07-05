Rușii susțin că au preluat controlul asupra orașului Kostiantinivka

Comandanții militari ruși i-au comunicat vineri președintelui Vladimir Putin că forțele Moscovei au preluat controlul asupra orașului Kostiantinivka, deși Ucraina a negat această afirmație, susținând că forțele sale dețin în continuare controlul asupra orașului.

Kostiantinivka este o localitate-cheie a cărei capturare a fost mult timp urmărită de Moscova în cadrul campaniei sale militare din regiunea Donețk.

Rusia a declarat că a propus luni un armistițiu de șase ore în Kostiantinivka și în împrejurimile acesteia pentru a facilita predarea cadavrelor soldaților ucraineni și că a acordat Kievului termen până duminică, la ora 9.00 GMT, pentru a răspunde.

Ministerul Apărării și Statul Major General al Ucrainei nu a oferit o poziție până acum.

Pe frontul din Ucraina se duc lupte intense. Foto: Getty Images

De ce își dorește Rusia cu atâta ardoare Kostiantinivka

Kostiantinivka (regiunea Donețk) reprezintă una dintre cele mai importante ținte tactice și logistice de pe frontul din estul Ucrainei. Importanța sa crucială și motivele pentru care Rusia își dorește cu îndârjire să o cucerească se rezumă la câteva aspecte-cheie:

Pilon central al „Centurii de Fortărețe” ucrainene. Kostiantinivka este ancora sudică dintr-un lanț fortificat masiv menținut de armata ucraineană în Donețk. Această centură defensivă leagă orașe de importanță majoră precum Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka și Kostiantinivka. Dacă orașul cade, flancul sudic al întregii linii defensive din est este compromis, deschizând calea Rusiei către Kramatorsk și Sloviansk – ultimele mari bastioane urbane controlate de Ucraina în această regiune.

Nod feroviar vital pentru logistica militară. Gara și liniile ferate din Kostiantinivka servesc drept un punct logistic central prin care Ucraina poate transporta rapid trupe, muniție, echipamente grele și ajutoare umanitare direct către linia frontului (inclusiv spre zone fierbinți ca Chasiv Iar sau Torețk). Pentru Rusia, controlul sau măcar scoaterea din funcțiune a acestui nod feroviar paralizează capacitatea Ucrainei de a-și reaproviziona eficient apărătorii.

Nod rutier strategic. Pe lângă calea ferată, Kostiantinivka este tăiată de autostrăzi naționale și regionale de o importanță critică:

H-20: care leagă direct orașul de Donețk și Sloviansk.

T-0504: o rută esențială care face legătura între Pokrovsk, Kostiantinivka și axa Bakhmut.

Unul dintre scopurile declarate oficial de Moscova este ocuparea completă a regiunilor Donețk și Luhansk. Kostiantinivka se află la doar aproximativ 55-60 km nord de orașul Donețk. Capturarea sa ar aduce Rusia considerabil mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv politic și teritorial major.

Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Rusia ar fi depășit pragul de 1,4 milioane de soldați pierduți în Ucraina, conform Statului Major de la Kiev

Războiul purtat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei a depășit pragul de două milioane de victime directe, adică persoane ucise, grav rănite sau dispărute, constată un raport publicat de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS).

Dintre cele peste două milioane de victime, aproximativ 1,4 milioane sunt în dreptul Rusiei. Acest bilanț cutremurător reprezintă 1% din populația antebelică a Rusiei.

Dintre cele 1,4 milioane de victime, 450.000 sunt soldați uciși pe câmpul de luptă. „Aceste cifre sunt uluitoare“, comentează Seth G. Jones şi Riley McCabe, analiști la CSIS și coautori ai raportului.

De de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, 1.290 de soldați au fost eliminați doar în ultimele 24 de ore, a raportat duminică Statul Major al Ucrainei.

În timp ce Kievul păstrează secretul operațional asupra propriilor pierderi, estimările organizațiilor independente occidentale indică faptul că numărul victimelor rusești depășește semnificativ pierderile ucrainene, raportul fiind de cel puțin 2 la 1 în favoarea armatei ucrainene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE