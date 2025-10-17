Ultima șansă înainte de sezonul ploios

Vremea bună persistentă din estul Ucrainei prelungește ofensiva rusă de vară. Odată ce ploile de toamnă aduc sezonul notoriu al noroiului – cunoscut în ucraineană ca „Bezdorișjia” și în rusă ca „Rasputița” – totul se va termina spune analistul pentru Heute.

Colonelul Reisner crede că ofensiva rusă de vară a fost un eșec, Foto: Profimedia

Ce este rasputița

Rasputița este un fenomen sezonier în Rusia, Belarus și Ucraina, marcat de transformarea drumurilor în noroi impracticabil din cauza ploilor de toamnă, făcând deplasarea dificilă, în special pentru vehiculele militare. Acest fenomen a jucat un rol important în istorie, blocând armate precum cea a lui Napoleon în 1812 și întârziind atacul german în Al Doilea Război Mondial, ajutând astfel la apărarea Moscovei.

Concluziile lui Reisner rămân neschimbate: ofensiva rusă a fost un eșec

Cu toate acestea, Reisner nu vede luptele în curs ca un motiv pentru a-și schimba concluzia. „Până când vremea noroioasă se va instala, Rusia va continua să facă tot posibilul să obțină cel puțin un succes simbolic”, a declarat ofițerul pentru Heute. În general, el continuă să descrie ofensiva ca un „eșec” deoarece marele avans sperat la Kremlin nu a fost realizat.

Situația precară pentru ucraineni

Cu toate acestea, situația pentru ucraineni rămâne precară. Reisner avertizează: „Chiar dacă Rusia nu a reușit să obțină o străpungere operațională în această vară, Rusia s-a pus într-o poziție semnificativ mai bună în unele puncte de-a lungul frontului”.

Orașe sub amenințare

Șase orașe rămân sub amenințare serioasă din partea soldaților lui Putin: Kupiansk, Liman, Siversk, Kostiantinivka, Pokrovsk și Novopavlivka.

Reisner este pesimist în privința unor fortărețe ucrainene: „Așa cum stau lucrurile, Pokrovsk va cădea mai devreme sau mai târziu. Siversk este într-o poziție foarte expusă și va cădea posibil și el. Același lucru se aplică și pentru Kupiansk”.

Reisner este contrazis de Nico Lange, expert în Rusia și fost șef de cabinet al Ministerului Apărării din Germania, care a afirmat pentru Onet.pl: „Teza larg răspândită că Rusia avansează implacabil este greșită”. Rusia continuă să preseze pe unele sectoare ale frontului, dar nu și-a atins obiectivele ofensivei de vară.

Nico Lange, captură video n-tv.de

Niciun semn de încetare a conflictului

Dintr-o recentă întâlnire între Putin și generalii săi de top, Reisner vede că președintele rus nu are niciun interes în a pune capăt invaziei brutale a Ucrainei. Pentru Reisner este clar: „Partea rusă nu arată niciun semn de cedare, ci își urmărește stoic obiectivele. Rusia a reușit să se pună într-o poziție din care își poate planifica următoarea ofensivă de primăvară peste iarnă”.

Dar expertul militar polonez Maciej Korowaj îl contrazice și apreciază că situația poate deveni de acum critică pentru Kremlin: „Rusia intră în faza afgană. Sute de mii de morți, mii de veterani întorși de pe front, o economie secătuită de război. Puterea se teme nu de inamic, ci de propriii cetățeni. Ucraina poate deveni mai periculoasă decât Afganistanul pentru Kremlin însuși”.

Președintele american Donald Trump a declarat că, potrivit informațiilor deținute de partea americană, Rusia a pierdut peste 112.000 de militari în războiul cu Ucraina doar de la începutul acestui an, relatează Ukrainska Pravda.

Donald Trump a oferit și estimări privind pierderile Ucrainei, susținând că în aceeași perioadă, țara ar fi pierdut „aproximativ 8.000 de soldați”, excluzând însă din acest număr pe cei dispăruți în acțiune.

