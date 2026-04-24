„Este clar pentru toți că, în mod evident, o aderare imediată a Ucrainei la UE nu este posibilă. Dar am propus să începem un proces în UE, cu o strategie de apropiere a Ucrainei de UE, al cărei rezultat final să fie participarea completă, dar avem nevoie de pași intermediari”, a spus Merz, citat de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Potrivit cancelarului german, un astfel de proces ar trebui să facă posibilă o legătură mai strânsă între Ucraina și instituțiile europene, de exemplu prin participarea la reuniunile Consiliului European, ale Parlamentului European sau ale Comisiei Europene, dar fără drept de vot.

Cel mai dificil aspect din procesul de aderare a Ucrainei la UE

Friedrich Merz s-a pronunțat pentru integrarea graduală a Ucrainei în diverse structuri politice europene, în funcție de avansarea reformelor necesare aderării.

„Important este ca această apropiere să accelereze acum negocierile de aderare, ca o punte către o participare ulterioară deplină”, a declarat el.

Cancelarul german a admis că unul dintre punctele cele mai dificile ale procesului de aderare va fi convenirea unui acord privind accesul Ucrainei la piața comunitară. În această chestiune, Ucraina ar obține inițial un acces parțial, cum se întâmplă deja cu scutirile de taxe vamale pentru unele produse, în special cele agricole.

Volodimir Zelenski cere o „aderare deplină”

La rândul lui, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi că țara sa „merită o aderare deplină” la UE, nu doar una „simbolică”.

„Am avut deja destule alianțe simbolice – Memorandumul de la Budapesta -, garanții de securitate simbolice, o cale simbolică spre NATO. Noi merităm o participare deplină în diverse alianțe și cu siguranță în UE”, a subliniat el.

Ucraina cere o dată precisă pentru integrarea sa în UE, dar atât Comisia Europeană, cât și majoritatea statelor membre precizează că nu pot avansa o astfel de dată și că aderarea țării atacate de Rusia va depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare.

