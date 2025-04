Imaginile video au fost difuzate de Vadim Sukharevski, comandantul Forțelor ucrainene de Sisteme fără Pilot.

Imaginile cu sistemul cu laser Tryzub pot fi văzute în videoclip începând cu minutul 1:03:33.

Acest videoclip a demonstrat funcționarea sistemului ucrainean cu laser Tryzub. Videoclipul, care probabil a fost filmat în timpul testelor sistemului, arată postul de lucru al operatorului, precum și ghidarea sistemului către țintă cu ajutorul unui joystick.

❗️The 🇺🇦Ukrainian laser complex „Tryzub” was shown for the first time.

It is stated that the Ukrainian laser can destroy attack drones, aerial bombs, cruise and ballistic missiles at a distance of up to 3000 m, and helicopters, airplanes, and reconnaissance drones at a distance… pic.twitter.com/FHZVfWvM9f

