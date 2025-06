Potrivit lui Sîbiha, delegația ucraineană a întrebat-o pe cea rusă despre opiniile pe care le are asupra propunerilor de pace trimise de Kiev către Moscova înainte de întâlnirea de la Istanbul.

„Nu au furnizat nicio (opinie – n.r.). Nici în timpul întâlnirii, nici după”, a precizat șeful diplomației ucrainene.

În schimb, delegația rusă s-a concentrat doar asupra „condițiilor de pace” primite de la Kremlin, care au fost prezentate abia luni, deși Kievul le ceruse cu câteva zile înainte.

„În loc să răspundă propunerilor noastre constructive la Istanbul, partea rusă a prezentat o serie de ultimatumuri deja cunoscute, care nu conduc situația către o pace autentică”, a denunțat Andrii Sîbiha.

„Cerem răspunsul Rusiei. Fiecare zi de tăcere din partea lor dovedește dorința lor de a continua războiul”, a subliniat ministrul ucrainean pe contul său de X.

Ukraines official conclusions following the second meeting in Istanbul.



Russia has not responded to our document outlining Ukraine’s vision for ending the war. We sent it ahead of the meeting. During the meeting, our delegation asked the Russians what were their considerations.…